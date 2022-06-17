Франция перестала получать трубопроводный газ из РФ

17 июня 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Россия перестала поставлять трубопроводный газ Франции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Франция перестала получать российский трубопроводный газ. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на заявление французской газотранспортной компании GRTGaz. «Франция больше не получает российский трубопроводный газ. Газовые потоки между Францией и Германией через Обергайльбах были прекращены из-за сокращения поставок из России», — пишет France Presse. Ранее Евросоюз заявил о намерении отказаться от российского газа из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Однако СМИ сообщили, что Франция стала единственной страной Европы, которая увеличила импорт российских энергоносителей после введения санкций. Во Франции также заявили, что у Европы нет альтернативы российскому газу. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Франция перестала получать российский трубопроводный газ. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на заявление французской газотранспортной компании GRTGaz. «Франция больше не получает российский трубопроводный газ. Газовые потоки между Францией и Германией через Обергайльбах были прекращены из-за сокращения поставок из России», — пишет France Presse. Ранее Евросоюз заявил о намерении отказаться от российского газа из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Однако СМИ сообщили, что Франция стала единственной страной Европы, которая увеличила импорт российских энергоносителей после введения санкций. Во Франции также заявили, что у Европы нет альтернативы российскому газу.