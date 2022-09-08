Фракцию Вексельберга во власти Екатеринбурга ждут две отставки

08 сентября 2022 в 21:39 Размер текста - 17 +

Покровители Сергея Боярского, вероятно, ждали от него большей лоббистской активности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По итогам выборов в гордуму Екатеринбурга 2023 года фракцию ГК «Ренова» (глава холдинга — Виктор Вексельберг) может покинуть не только Ира Овчинникова, но и Сергей Боярский — главврач «Первой детской поликлиники», которая находится в Академическом районе, вотчине «Реновы». Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к муниципальной власти. «[Фронтмены представительства „Реновы“ в Екатеринбурге] Боярского в следующем созыве думы не видят. За четыре года он себя никак не проявил, чем вызвал разочарование», — поделился собеседник. Кто может заменить Боярского, попавшего в думу по спискам «Единой России», пока не ясно. Сам Боярский заявил корреспонденту, что о планах на следующий год еще не думал. О том, что думу с большой долей вероятности покинет Ира Овчинникова, руководитель думской фракции «Единой России», URA.RU рассказывало 5 сентября. Говорят, она якобы рассорилась с вице-спикером заксобрания Виктором Маслаковым (член совета директоров строительной компании «РСГ-Академическое», «Ренова»), который поддержал ее избирательную кампанию в 2018-м. Триггером разлада, предположительно, стало то, что Овчинникова, не уведомив Маслакова, попыталась о чем-то договориться с мэром Алексеем Орловым (вероятно, не для себя, а для дочери). Новость по теме Источник: олигарх отрекся от соратницы из-за ее встречи с мэром Екатеринбурга Как и в случае с Боярским, кем «Ренова» заменит Овчинникову, собеседники URA.RU не раскрывают. Один из них допустил повторение сценария довыборов в гордуму-2022, когда в округе №10, контролируемом «Реновой», избрался кандидат, подобранный Орловым и зависимый от него — директор муниципальной школы №140 Александра Журавлева. А Овчинникова, возможно, попробует попасть в следующий созыв думы не по одномандатному округу №1, который представляет сейчас, а по одному из других или по партсписку ЕР — пользуясь дружбой со спикером думы Игорем Володиным (если он сам будет участвовать в выборах — вопреки желанию Орлова). В феврале 2020-го Овчинникова помогла Володину сместить его оппонента Алексея Вихарева с поста председателя думской комиссии по местному самоуправлению. А после увольнения из Пенсионного фонда России заняла оплачиваемую ставку в думе (порядка 100 тысяч рублей в месяц). Помимо Овчинниковой, Боярского и Журавлевой, к фракции «Реновы» относят бывшего вице-мэра, а ныне сотрудника «РСГ-Академическое» Михаила Матвеева. После назначения главой Академического района депутата Николая Смирнягина (его в думе и заменила Журавлева) лидером лоббистского объединения называют именно Матвеева. Строит ли он планы на 2023-й, неизвестно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По итогам выборов в гордуму Екатеринбурга 2023 года фракцию ГК «Ренова» (глава холдинга — Виктор Вексельберг) может покинуть не только Ира Овчинникова, но и Сергей Боярский — главврач «Первой детской поликлиники», которая находится в Академическом районе, вотчине «Реновы». Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к муниципальной власти. «[Фронтмены представительства „Реновы“ в Екатеринбурге] Боярского в следующем созыве думы не видят. За четыре года он себя никак не проявил, чем вызвал разочарование», — поделился собеседник. Кто может заменить Боярского, попавшего в думу по спискам «Единой России», пока не ясно. Сам Боярский заявил корреспонденту, что о планах на следующий год еще не думал. О том, что думу с большой долей вероятности покинет Ира Овчинникова, руководитель думской фракции «Единой России», URA.RU рассказывало 5 сентября. Говорят, она якобы рассорилась с вице-спикером заксобрания Виктором Маслаковым (член совета директоров строительной компании «РСГ-Академическое», «Ренова»), который поддержал ее избирательную кампанию в 2018-м. Триггером разлада, предположительно, стало то, что Овчинникова, не уведомив Маслакова, попыталась о чем-то договориться с мэром Алексеем Орловым (вероятно, не для себя, а для дочери). Как и в случае с Боярским, кем «Ренова» заменит Овчинникову, собеседники URA.RU не раскрывают. Один из них допустил повторение сценария довыборов в гордуму-2022, когда в округе №10, контролируемом «Реновой», избрался кандидат, подобранный Орловым и зависимый от него — директор муниципальной школы №140 Александра Журавлева. А Овчинникова, возможно, попробует попасть в следующий созыв думы не по одномандатному округу №1, который представляет сейчас, а по одному из других или по партсписку ЕР — пользуясь дружбой со спикером думы Игорем Володиным (если он сам будет участвовать в выборах — вопреки желанию Орлова). В феврале 2020-го Овчинникова помогла Володину сместить его оппонента Алексея Вихарева с поста председателя думской комиссии по местному самоуправлению. А после увольнения из Пенсионного фонда России заняла оплачиваемую ставку в думе (порядка 100 тысяч рублей в месяц). Помимо Овчинниковой, Боярского и Журавлевой, к фракции «Реновы» относят бывшего вице-мэра, а ныне сотрудника «РСГ-Академическое» Михаила Матвеева. После назначения главой Академического района депутата Николая Смирнягина (его в думе и заменила Журавлева) лидером лоббистского объединения называют именно Матвеева. Строит ли он планы на 2023-й, неизвестно.