Бывший вице-мэр Екатеринбурга стал лидером «Реновы» в гордуме

Михаил Матеев считается одним из авторитетнейших депутатов в этом созыве думы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Неформальная фракция ГК «Ренова» в думе Екатеринбурга осталась без лидера: на заседании 21 декабря были прекращены депутатские полномочия Николая Смирнягина (гендиректора связанной с «Реновой» УК «Академический»), который в ближайшее время станет главой Академического района. Новым фронтменом называют бывшего вице-мэра Екатеринбурга по соцполитике (1992—2018 годы) Михаила Матеева.

Изначально, сразу после формирования гордумы в 2018 году, группа «Реновы» насчитывала три голоса. Помимо Смирнягина, это Ира Овчинникова (глава думской фракции «Единой России») и Сергей Боярский, главврач «Первой детской поликлиники» (находится в Академическом районе — вотчине «Реновы»). Матеев присоединился к фракции в 2019-м — когда при помощи бывшего вице-губернатора Сергея Бидонько стал сотрудником «РСГ-Академическое» («дочка» «Реновы»).

«Овчинникова относится к „Ренове“ опосредованно, сейчас причислять ее к этой фракции можно лишь с оговорками. А Боярский, говорят, разочаровал руководство. Поэтому лидером этой лоббистской группы станет Матвеев», — объяснил источник URA.RU в представительном органе. Такой же оценкой поделились несколько других собеседников агентства в представительном органе.

Как писало URA.RU, Николай Смирнягин приступит к обязанностям главы Академического района, скорее всего, с 1 января. С 10 декабря он передает дела в своей управляющей компании. Изначально предполагалось, что депутатские полномочия Смирнягина будут прекращены на внеочередном заседании думы 28 декабря. Но «Единая Россия» попросила ускорить процесс.