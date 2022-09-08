В Японии назвали неожиданный итог спецоперации, которого добился Путин

Yahoo Japan: расширение «незападного мира» - неожиданный результат спецоперации

08 сентября 2022 в 21:55 Размер текста - 17 +

По словам, Yahoo Japan, расширение «незападного мира» дает сильный стимул для Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Появление целого ряда стран, которые пытаются сблизиться с Россией, если их национальные интересы совпадают — неожиданный итог спецоперации. Об этом сообщило японское издание Yahoo Japan. «Активное расширение „незападного мира“ и появление целого ряда стран, которые ставят свои национальные интересы на первое место и пытаются сближаться с Россией на прагматической основе, если их национальные интересы совпадают, дает сильный стимул для Путина. Можно сказать, что это самый большой и даже несколько неожиданный урожай, который он собрал за последние полгода», — сообщает японское издание. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что Россия поставит Европу на колени. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он назвал одной из главных целей спецоперации освобождение и защиту территорий Донбасса.

Появление целого ряда стран, которые пытаются сблизиться с Россией, если их национальные интересы совпадают — неожиданный итог спецоперации. Об этом сообщило японское издание Yahoo Japan. «Активное расширение „незападного мира“ и появление целого ряда стран, которые ставят свои национальные интересы на первое место и пытаются сближаться с Россией на прагматической основе, если их национальные интересы совпадают, дает сильный стимул для Путина. Можно сказать, что это самый большой и даже несколько неожиданный урожай, который он собрал за последние полгода», — сообщает японское издание. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что Россия поставит Европу на колени. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он назвал одной из главных целей спецоперации освобождение и защиту территорий Донбасса.