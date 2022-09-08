Свердловчанка, у которой силой отобрали детей, оспорила приказ опеки в суде

09 сентября 2022 в 08:53 Размер текста - 17 +

Мать пятерых приемных детей планирует бороться за них Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница поселка Белоярского (Свердловская область) Виктория Земляная подала исковое заявление в суд, в котором попросила признать незаконным и необоснованным приказ о прекращении опеки над приемными детьми. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. В начале сентября у нее силой забрали сына после жалобы старшей приемной дочери, еще трое детей спрятались от представителей органов опеки. «Оставшиеся дети находятся дома, без документов. Каждый день мы ждем опеку — придет она или не придет. Насильно забирать они больше не будут, будут ждать. Например, когда дети пойдут в школу, а сейчас они на больничном. Документы не вернули, приказ о прекращении опеки не отозвали — ситуация не изменилась. Прокурор ничего не ответил, поэтому накануне подали исковое заявление в суд», — рассказала собеседница. В иске (копия есть в распоряжении редакции, — при. ред.) Земляная просит признать приказ о прекращении опеки незаконным и необоснованным, так как в нем не указано, в чем именно выражается «ненадлежащее исполнение обязанностей опекуна». Пока суд не примет решение, приемные дети должны остаться в семье, чтобы не получить психологическую травму, считает свердловчанка. Ранее URA.RU сообщало, что у Виктории Земляной произошел конфликт со старшей приемной дочерью из-за телефона. В итоге девочка пожаловалась в опеку. Приехавшие сотрудники ведомства показали приказ о том, что забирают из семьи всех пятерых приемных детей. Те, в свою очередь, отказались покидать дом и сопротивлялись на протяжении пяти часов. Одного из детей сотрудники полиции вынесли за руки и за ноги, еще трое спрятались на крыше. Детей изъяли, пока глава семьи — военный — участвовал в спецоперации РФ на Украине. Женщина обращалась в прокуратуру. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница поселка Белоярского (Свердловская область) Виктория Земляная подала исковое заявление в суд, в котором попросила признать незаконным и необоснованным приказ о прекращении опеки над приемными детьми. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. В начале сентября у нее силой забрали сына после жалобы старшей приемной дочери, еще трое детей спрятались от представителей органов опеки. «Оставшиеся дети находятся дома, без документов. Каждый день мы ждем опеку — придет она или не придет. Насильно забирать они больше не будут, будут ждать. Например, когда дети пойдут в школу, а сейчас они на больничном. Документы не вернули, приказ о прекращении опеки не отозвали — ситуация не изменилась. Прокурор ничего не ответил, поэтому накануне подали исковое заявление в суд», — рассказала собеседница. В иске (копия есть в распоряжении редакции, — при. ред.) Земляная просит признать приказ о прекращении опеки незаконным и необоснованным, так как в нем не указано, в чем именно выражается «ненадлежащее исполнение обязанностей опекуна». Пока суд не примет решение, приемные дети должны остаться в семье, чтобы не получить психологическую травму, считает свердловчанка. Ранее URA.RU сообщало, что у Виктории Земляной произошел конфликт со старшей приемной дочерью из-за телефона. В итоге девочка пожаловалась в опеку. Приехавшие сотрудники ведомства показали приказ о том, что забирают из семьи всех пятерых приемных детей. Те, в свою очередь, отказались покидать дом и сопротивлялись на протяжении пяти часов. Одного из детей сотрудники полиции вынесли за руки и за ноги, еще трое спрятались на крыше. Детей изъяли, пока глава семьи — военный — участвовал в спецоперации РФ на Украине. Женщина обращалась в прокуратуру.