В H&M назвали точную дату закрытия магазинов в Тюмени

Магазины H&M в Тюмени закроются к концу сентября

В настоящий момент в магазине большая часть продукции распродана Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Магазин H&M в Тюмени закроется уже в сентябре этого года. Об этом URA.RU рассказали сотрудники магазина шведской компании в галерее «Вояж». Хотя ранее журналистам стало известно, что магазины закроются в конце ноября.

«Магазин закроется 22 сентября. Но покупатели еще в течение двух недель смогут вернуть вещи в любой другой из наших магазинов через пункты СДЭК», — поделился сотрудник магазина.

Также сотрудники рассказали о том, что значительная часть вещей распродана, а сами продавцы не ожидали такого ажиотажа. «Мы, конечно, понимали, что люди любят этот бренд, но мы не были готовы к такому наплыву покупателей, особенно в первые дни после открытия», — на правах анонимности рассказал один из работников магазина.

Ранее URA.RU писало о том, что шведская компания H&M, заявившая о приостановке своей деятельности на территории России, возобновила продажи. В Тюмени магазины открылись в конце августа. Руководство также рассказало о том, почему ранее дата открытия магазинов держалась от тюменцев в секрете.

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