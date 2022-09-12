Плотников получит место Пацевича в думе Тюмени

Дмитрий Плотников выиграл довыборы в Тюменскую областную думу
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Тюменская областная дума Первое заседание. Тюмень, тюменская областная дума, заседание
Дмитрий Плотников победил в довыборах в думу Тюмени Фото:

Дмитрий Плотников из Нового Уренгоя одержал победу в довыборах в Тюменскую областную думу. Об этом сообщается в соцсетях окружного избиркома.

«Результаты голосования на дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы по одномандатному избирательному округу №2. Плотников Дмитрий — 51,49%», — говорится в сообщении.

Павел Булатов из партии «Новые люди» набрал 4,39%, Алибек Джабуев (КПРФ) — 15,50%, Дмитрий Петров (Справедливая Россия) — 7,86%. Любовь Поздеева из ЛДПР набрала 18,23%.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Плотников выдвинулся в Тюменскую областную думу от партии «Единая Россия». Он является руководителем общественного движения «Отцы России» в ЯНАО и занимает должность заместителя генерального директора АО «УГСК». Довыборы в думу проходили из-за гибели депутата Михаила Пацевича.

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Дмитрий Плотников из Нового Уренгоя одержал победу в довыборах в Тюменскую областную думу. Об этом сообщается в соцсетях окружного избиркома. «Результаты голосования на дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы по одномандатному избирательному округу №2. Плотников Дмитрий — 51,49%», — говорится в сообщении. Павел Булатов из партии «Новые люди» набрал 4,39%, Алибек Джабуев (КПРФ) — 15,50%, Дмитрий Петров (Справедливая Россия) — 7,86%. Любовь Поздеева из ЛДПР набрала 18,23%. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Плотников выдвинулся в Тюменскую областную думу от партии «Единая Россия». Он является руководителем общественного движения «Отцы России» в ЯНАО и занимает должность заместителя генерального директора АО «УГСК». Довыборы в думу проходили из-за гибели депутата Михаила Пацевича.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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