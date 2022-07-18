Руководитель «Отцов России» в ЯНАО выдвинулся в Тюменскую думу

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Новоуренгоец Дмитрий Плотников стал кандидатом в Тюменскую думу Фото:

«Единая Россия» выдвинула кандидата из ЯНАО в Тюменскую областную думу. Им стал председатель «Отцов России» Дмитрий Плотников, сообщается в соцсетях администрации Нового Уренгоя.

«Председателя всероссийского общественного движения „Отцы России“ в ЯНАО, заместителя генерального директора АО „УГСК“ Дмитрия Плотникова зарегистрировали в качестве кандидата в парламент Тюменской области», — говорится в сообщении. Дмитрий Плотников является кандидатом партии «Единая Россия».

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменскую облдуму выдвигаются еще четыре ямальца. Это Алибек Джабуев от КПРФ, Любовь Поздеева от ЛДПР, Павел Булатов от партии «Новые люди» и Дмитрий Петров от «Справедливой России — За правду». Выборы назначены на 11 сентября.

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«Единая Россия» выдвинула кандидата из ЯНАО в Тюменскую областную думу. Им стал председатель «Отцов России» Дмитрий Плотников, сообщается в соцсетях администрации Нового Уренгоя. «Председателя всероссийского общественного движения „Отцы России“ в ЯНАО, заместителя генерального директора АО „УГСК“ Дмитрия Плотникова зарегистрировали в качестве кандидата в парламент Тюменской области», — говорится в сообщении. Дмитрий Плотников является кандидатом партии «Единая Россия». Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменскую облдуму выдвигаются еще четыре ямальца. Это Алибек Джабуев от КПРФ, Любовь Поздеева от ЛДПР, Павел Булатов от партии «Новые люди» и Дмитрий Петров от «Справедливой России — За правду». Выборы назначены на 11 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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