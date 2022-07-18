Руководитель «Отцов России» в ЯНАО выдвинулся в Тюменскую думу

«Единая Россия» выдвинула кандидата из ЯНАО в Тюменскую областную думу. Им стал председатель «Отцов России» Дмитрий Плотников, сообщается в соцсетях администрации Нового Уренгоя.
«Председателя всероссийского общественного движения „Отцы России“ в ЯНАО, заместителя генерального директора АО „УГСК“ Дмитрия Плотникова зарегистрировали в качестве кандидата в парламент Тюменской области», — говорится в сообщении. Дмитрий Плотников является кандидатом партии «Единая Россия».
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменскую облдуму выдвигаются еще четыре ямальца. Это Алибек Джабуев от КПРФ, Любовь Поздеева от ЛДПР, Павел Булатов от партии «Новые люди» и Дмитрий Петров от «Справедливой России — За правду». Выборы назначены на 11 сентября.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»