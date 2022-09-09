Полковник в отставке Матвийчук раскрыл, чем закончится наступление ВСУ на Харьковском направлении

Полковник в отставке Матвийчук: ВСУ провалят наступление на харьковском направлении
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
ВСУ в Харьковской области попадут в «котел» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные, которые пытаются атаковать российских военнослужащих в Харьковской области, не смогут этого сделать и будут взяты в «котел». Такое мнение в беседе с URA.RU выразил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Перспективы у этого наступления не было с самого начала. Сейчас нарастает мощнейшее огневое противодействие, ВКС РФ круглосуточно наносят удары, а также подошли резервы ВС РФ», — отметил он.

Матвийчук уверен, что союзные войска обойдут ВСУ с тыла и «захлопнут котел». Поэтому украинцы должны — бросить оружие и бежать в Киев.

Ранее в Минобороны сообщили о переброске бронетехники в Харьковскую область. До этого местные власти сообщали, что в регион входят резервные соединения вооруженных сил, приводит информацию Пятый канал. По данным военно-гражданской администрации области, ВСУ стягивают к региону все резервы, уточняет Pravda.Ru.

Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины из-за участившихся обстрелов Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов зимой этого года. Российские военные спасают мирных жителей этих территорий. На данный момент полностью освобождена Луганская народная республика.

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Украинские военные, которые пытаются атаковать российских военнослужащих в Харьковской области, не смогут этого сделать и будут взяты в «котел». Такое мнение в беседе с URA.RU выразил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. «Перспективы у этого наступления не было с самого начала. Сейчас нарастает мощнейшее огневое противодействие, ВКС РФ круглосуточно наносят удары, а также подошли резервы ВС РФ», — отметил он. Матвийчук уверен, что союзные войска обойдут ВСУ с тыла и «захлопнут котел». Поэтому украинцы должны — бросить оружие и бежать в Киев. Ранее в Минобороны сообщили о переброске бронетехники в Харьковскую область. До этого местные власти сообщали, что в регион входят резервные соединения вооруженных сил, приводит информацию Пятый канал. По данным военно-гражданской администрации области, ВСУ стягивают к региону все резервы, уточняет Pravda.Ru. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины из-за участившихся обстрелов Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов зимой этого года. Российские военные спасают мирных жителей этих территорий. На данный момент полностью освобождена Луганская народная республика.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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