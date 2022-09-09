Депутат Госдумы от Тюмени назвал представителя ЕС «грязной шведкой»

Депутат Госдумы от Тюмени Николай Брыкин оскорбил представителя ЕС Ильву Йоханссон
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Совещание полпреда по УрФО с сенаторами и депутатами госдумы. Екатеринбург, альшевских андрей, бахметьев виталий, брыкин николай
Чиновник высказался о новых санкциях ЕС Фото:

Депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин назвал представителя ЕС Ильву Йоханссон «грязной шведкой». Об этом парламентарий заявил в своем telegram-канале в ответ на сообщение о том, что теперь для россиян вводятся новые правила для въезда в страны Европы.

«Это кто такая? Грязная, вонючая шведка! Она что, забыла про Полтавскую битву? Меня лично вообще не тянет в ваш вонючий ЕВРОРЕЙХ. Был там только в служебных командировках. Вы скоро вымрете от голода, холода и собственной злости. Для вас тепло в домах — уже привилегия!» — пишет в своем telegram-канале Брыкин.

Ранее URA.RU писало о том, как Николай Брыкин отнесся к призыву президента Молдовы искать новые рынки сбыта для молдавской продукции. Также агентство рассказало, кому из россиян все же разрешен въезд в Европу.

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Депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин назвал представителя ЕС Ильву Йоханссон «грязной шведкой». Об этом парламентарий заявил в своем telegram-канале в ответ на сообщение о том, что теперь для россиян вводятся новые правила для въезда в страны Европы. «Это кто такая? Грязная, вонючая шведка! Она что, забыла про Полтавскую битву? Меня лично вообще не тянет в ваш вонючий ЕВРОРЕЙХ. Был там только в служебных командировках. Вы скоро вымрете от голода, холода и собственной злости. Для вас тепло в домах — уже привилегия!» — пишет в своем telegram-канале Брыкин. Ранее URA.RU писало о том, как Николай Брыкин отнесся к призыву президента Молдовы искать новые рынки сбыта для молдавской продукции. Также агентство рассказало, кому из россиян все же разрешен въезд в Европу.
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