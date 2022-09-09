Медведев проголосовал на выборах в Москве. Видео

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Политсовет партии
Медведев проголосовал с помощью планшета Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Москве. Об этом сообщается в telegram-канале Kremlinpool (канал ведут журналисты кремлевского пула РИА «Новости»).

«Медведев принял участие в голосовании на выборах в Москве с помощью планшета», — передает канал. «Ваш голос учтен», — озвучил Медведев.

В России стартовали трехдневные выборы. С 9 по 11 сентября граждане страны будут избирать губернаторов и депутатов вместо тех, у кого истек срок полномочий. Также проходят выборы в Советы депутатов муниципальных образований города Москвы. Выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Москве. Об этом сообщается в telegram-канале Kremlinpool (канал ведут журналисты кремлевского пула РИА «Новости»). «Медведев принял участие в голосовании на выборах в Москве с помощью планшета», — передает канал. «Ваш голос учтен», — озвучил Медведев. В России стартовали трехдневные выборы. С 9 по 11 сентября граждане страны будут избирать губернаторов и депутатов вместо тех, у кого истек срок полномочий. Также проходят выборы в Советы депутатов муниципальных образований города Москвы. Выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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