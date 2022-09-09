Медведев проголосовал с помощью планшета
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Москве. Об этом сообщается в telegram-канале Kremlinpool (канал ведут журналисты кремлевского пула РИА «Новости»).
«Медведев принял участие в голосовании на выборах в Москве с помощью планшета», — передает канал. «Ваш голос учтен», — озвучил Медведев.
В России стартовали трехдневные выборы. С 9 по 11 сентября граждане страны будут избирать губернаторов и депутатов вместо тех, у кого истек срок полномочий. Также проходят выборы в Советы депутатов муниципальных образований города Москвы. Выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы.
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