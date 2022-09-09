Политолог Мартынов допустил, что Елизавета II умерла до назначения Лиз Трасс

Политолог Алексей Мартынов предположил, что королева Великобритании Елизавета II могла умереть еще до назначения Лиз Трасс премьером. Но Великобритании было невыгодно сообщать об этом до выборов нового премьера.
«Я не видел никаких фото-видеоматериалов по этому поводу, по поводу того, что аудиенция [Елизаветы II и Лиз Трасс] состоялась. Я вообще не удивлюсь, что не было никакой аудиенции, что королева себя давно плохо чувствовала. И вопрос — была ли аудиенция или она носила условный характер, и жива ли она [была на тот момент]», — заявил Мартынов в интервью Пятому каналу.
Как сообщили в Букингемском дворце, королева скончалась днем 8 сентября в летнем поместье Балморал на 97-м году жизни. Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании 6 сентября. Тогда она заявила, что встретилась с королевой Елизаветой II.
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Политолог Алексей Мартынов предположил, что королева Великобритании Елизавета II могла умереть еще до назначения Лиз Трасс премьером. Но Великобритании было невыгодно сообщать об этом до выборов нового премьера. «Я не видел никаких фото-видеоматериалов по этому поводу, по поводу того, что аудиенция [Елизаветы II и Лиз Трасс] состоялась. Я вообще не удивлюсь, что не было никакой аудиенции, что королева себя давно плохо чувствовала. И вопрос — была ли аудиенция или она носила условный характер, и жива ли она [была на тот момент]», — заявил Мартынов в интервью Пятому каналу. Как сообщили в Букингемском дворце, королева скончалась днем 8 сентября в летнем поместье Балморал на 97-м году жизни. Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании 6 сентября. Тогда она заявила, что встретилась с королевой Елизаветой II.