Экс-советника мэра Челябинска отправили в СИЗО по делу о взятках

Петр Конарев был задержан по пути из Челябинска в Екатеринбург Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

Курчатовский районный суд Челябинска 10 сентября отправил под стражу до 27 октября экс-советника главы Челябинска Петра Конарева, задержанного 9 сентября. Его подозревают в получении двух взяток на сумму более 7 млн рублей в составе созданной им организованной преступной группы. Об этом рассказал источник URA.RU в суде.

Судебное заседание прошло в закрытом порядке. Приехавших на процесс журналистов и авторов нескольких telegram-каналов сначала пустили в зал суда, однако затем по ходатайству следователя удалили из него. При этом городские активисты вели себя некорректно, буквально сбивая с ног участников заседания, приезжавших на процесс: прокурора, следователя, затем адвоката.

В аппарате судьи Марии Сквороновой URA.RU сообщили, что постановление не вступило в силу. Прокурор ходатайство следователя СК поддержал.

По данным следствия, в 2019 году Петр Конарев создал ОПГ, куда вовлек руководителей МКУ «Городская среда» Вадима Левченко, Сергея Любимова и Александра Грезева. В результате участники группы до 2021 года получили более 6,6 млн рублей от одного из владельцев незаконных ларьков, а затем еще 525 тысяч от второго предпринимателя. Деньги всегда передавались через посредников. Показания против Конарева дали Грезев и его бывший зам Любимов. Задержан Конарев был 9 сентября при попытке скрыться.