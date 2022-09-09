09 сентября 2022

Экс-советника мэра Челябинска отправили в СИЗО по делу о взятках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий визит Владимира Елистратова в Парк Гагарина. Челябинск, конарев петр
Петр Конарев был задержан по пути из Челябинска в Екатеринбург Фото:
новость из сюжета
Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

Курчатовский районный суд Челябинска 10 сентября отправил под стражу до 27 октября экс-советника главы Челябинска Петра Конарева, задержанного 9 сентября. Его подозревают в получении двух взяток на сумму более 7 млн рублей в составе созданной им организованной преступной группы. Об этом рассказал источник URA.RU в суде.

Судебное заседание прошло в закрытом порядке. Приехавших на процесс журналистов и авторов нескольких telegram-каналов сначала пустили в зал суда, однако затем по ходатайству следователя удалили из него. При этом городские активисты вели себя некорректно, буквально сбивая с ног участников заседания, приезжавших на процесс: прокурора, следователя, затем адвоката.

В аппарате судьи Марии Сквороновой URA.RU сообщили, что постановление не вступило в силу. Прокурор ходатайство следователя СК поддержал.

По данным следствия, в 2019 году Петр Конарев создал ОПГ, куда вовлек руководителей МКУ «Городская среда» Вадима Левченко, Сергея Любимова и Александра Грезева. В результате участники группы до 2021 года получили более 6,6 млн рублей от одного из владельцев незаконных ларьков, а затем еще 525 тысяч от второго предпринимателя. Деньги всегда передавались через посредников. Показания против Конарева дали Грезев и его бывший зам Любимов. Задержан Конарев был 9 сентября при попытке скрыться.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Курчатовский районный суд Челябинска 10 сентября отправил под стражу до 27 октября экс-советника главы Челябинска Петра Конарева, задержанного 9 сентября. Его подозревают в получении двух взяток на сумму более 7 млн рублей в составе созданной им организованной преступной группы. Об этом рассказал источник URA.RU в суде. Судебное заседание прошло в закрытом порядке. Приехавших на процесс журналистов и авторов нескольких telegram-каналов сначала пустили в зал суда, однако затем по ходатайству следователя удалили из него. При этом городские активисты вели себя некорректно, буквально сбивая с ног участников заседания, приезжавших на процесс: прокурора, следователя, затем адвоката. В аппарате судьи Марии Сквороновой URA.RU сообщили, что постановление не вступило в силу. Прокурор ходатайство следователя СК поддержал. По данным следствия, в 2019 году Петр Конарев создал ОПГ, куда вовлек руководителей МКУ «Городская среда» Вадима Левченко, Сергея Любимова и Александра Грезева. В результате участники группы до 2021 года получили более 6,6 млн рублей от одного из владельцев незаконных ларьков, а затем еще 525 тысяч от второго предпринимателя. Деньги всегда передавались через посредников. Показания против Конарева дали Грезев и его бывший зам Любимов. Задержан Конарев был 9 сентября при попытке скрыться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...