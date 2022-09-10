Пушилин сообщил о продвижении сил ДНР по многим направлениям

Глава ДНР Пушилин: силы республики с трудом продвигаются по многим направлениям

11 сентября 2022 в 02:42 Размер текста - 17 +

ВСУ несут большие потери из-за низкого качества подготовки бойцов, заявил Денис Пушилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Войска Донецкой народной республики (ДНР) с трудом, но продвигаются по многим направлениям. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Наши ребята по многим направлениям продвигаются вперед. Тяжело, но продвигаются», — заявил ТАСС Денис Пушилин. Он также отметил, что ситуация на фронте напряженная, однако все находится под контролем. Тем временем Вооруженные силы Украины несут большие проблемы из-за того, что бросают на передовую неподготовленных бойцов, добавил глава ДНР. Он заверил, что у украинских боевиков нет никаких шансов на направлениях Павловки, Никольского и Егоровки. В Минобороны РФ сообщали, что Изюмско-Балаклейская группировка российских войск была переброшена на территории Донецкой народной республики (ДНР). Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мнение об отступлении ВС РФ является «полной чушью». В Минобороны Украины признали распространение фейков о взятии ВСУ населенных пунктов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса. В ходе операции российской армией были освобождены Херсонская область, а также приазовская часть Запорожской области.

Войска Донецкой народной республики (ДНР) с трудом, но продвигаются по многим направлениям. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Наши ребята по многим направлениям продвигаются вперед. Тяжело, но продвигаются», — заявил ТАСС Денис Пушилин. Он также отметил, что ситуация на фронте напряженная, однако все находится под контролем. Тем временем Вооруженные силы Украины несут большие проблемы из-за того, что бросают на передовую неподготовленных бойцов, добавил глава ДНР. Он заверил, что у украинских боевиков нет никаких шансов на направлениях Павловки, Никольского и Егоровки. В Минобороны РФ сообщали, что Изюмско-Балаклейская группировка российских войск была переброшена на территории Донецкой народной республики (ДНР). Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мнение об отступлении ВС РФ является «полной чушью». В Минобороны Украины признали распространение фейков о взятии ВСУ населенных пунктов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса. В ходе операции российской армией были освобождены Херсонская область, а также приазовская часть Запорожской области.