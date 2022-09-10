10 сентября 2022

Кадыров назвал «офигенной» ситуацию на харьковском направлении

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
В отступлении войск РФ на харьковском направлении есть свои плюсы, заявил Рамзан Кадыров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ситуация на харьковском направлении, откуда накануне отступили российские войска, является интересной и даже «офигенной». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Ситуация очень интересная, я бы даже сказал прям „офигенная“. То, что [войска РФ] ушли оттуда, отдали несколько населенных пунктов — в этом тоже есть свой плюс», — заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Он сообщил, что на харьковское направление были переброшены спецподразделения Вооруженных сил России для выполнения специальных заданий. «Они на месте, они заступили и уже начали работать», — сказал глава Чечни.

Ранее Министерство обороны России сообщило о перегруппировке войск под Балаклеей и Изюмом. Изюмско-Балаклейская группировка была свернута за три дня и переброшена в ДНР. Кадыров назвал полной чушью разговоры об отступлении российских войск. Он также пообещал, что в ближайшее время российские войска возьмут Балаклею и Купянск, а также дойдут до Одессы.

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Ситуация на харьковском направлении, откуда накануне отступили российские войска, является интересной и даже «офигенной». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Ситуация очень интересная, я бы даже сказал прям „офигенная“. То, что [войска РФ] ушли оттуда, отдали несколько населенных пунктов — в этом тоже есть свой плюс», — заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он сообщил, что на харьковское направление были переброшены спецподразделения Вооруженных сил России для выполнения специальных заданий. «Они на месте, они заступили и уже начали работать», — сказал глава Чечни. Ранее Министерство обороны России сообщило о перегруппировке войск под Балаклеей и Изюмом. Изюмско-Балаклейская группировка была свернута за три дня и переброшена в ДНР. Кадыров назвал полной чушью разговоры об отступлении российских войск. Он также пообещал, что в ближайшее время российские войска возьмут Балаклею и Купянск, а также дойдут до Одессы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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