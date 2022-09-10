Кадыров назвал «офигенной» ситуацию на харьковском направлении

11 сентября 2022 в 03:31 Размер текста - 17 +

Ситуация на харьковском направлении, откуда накануне отступили российские войска, является интересной и даже «офигенной». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Ситуация очень интересная, я бы даже сказал прям „офигенная“. То, что [войска РФ] ушли оттуда, отдали несколько населенных пунктов — в этом тоже есть свой плюс», — заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он сообщил, что на харьковское направление были переброшены спецподразделения Вооруженных сил России для выполнения специальных заданий. «Они на месте, они заступили и уже начали работать», — сказал глава Чечни. Ранее Министерство обороны России сообщило о перегруппировке войск под Балаклеей и Изюмом. Изюмско-Балаклейская группировка была свернута за три дня и переброшена в ДНР. Кадыров назвал полной чушью разговоры об отступлении российских войск. Он также пообещал, что в ближайшее время российские войска возьмут Балаклею и Купянск, а также дойдут до Одессы.