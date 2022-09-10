Курганцы в соцсетях пожаловались на агрессивных подростков во дворе

Жителей Западного района Кургана пугает компания подростков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана пожаловалась в социальной сети «ВКонтакте» на агрессивное поведение компании подростков на детских площадках в Западном районе. Пост с прикрепленным видео пользователь соцсети Юлия Максимовская разместила в паблике «Инцидент Курган».

«Каждый день это происходит у нас в Западном. Компания невоспитанных подростков распивает алкогольные напитки, курит на детских площадках и портит их. Один из таких моментов мы засняли на видео и, когда они нас заметили, начали угрожать, что разобьют телефон. Также мы услышали их разговор, что они гордятся тем, что они воруют в „Метрополисе“ в районе», — рассказала Юлия Максимовская.

Женщина надеется, что паблик могут читать их родители, которые, возможно, примут какие-либо меры. Некоторые комментаторы предложили вызвать полицию, а пользователь Ксения Сабо отметила, что конкретно эта площадка «давно уже не детская, эти парни там все время находятся и им лет по 13».