Жители Кургана недовольны состоянием гриля в «Метрополисе» в ТРЦ «Рио». Фото с грязным грилем опубликовал один из горожан в паблике «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте».
«Ивлева на них нет. Быстро бы пристромил. На всю страну. Позорище», — возмущается Катерина Севостьянова. Курганцы не обходятся без шуток. «Курица для отчаянных и рискованных», — шутит Наташа Рыжкова.
Подписчик, опубликовавший фотографию, пожелал курганцам приятного аппетита. «Больше грязи — шире морда», — оставил свой комментарий Артем Зайцев.
Ранее курганцы жаловались на отсутствие российских овощей в супермаркете. По словам очевидцев, на полках магазинов торговой сети «Метрополис» из отечественных продуктов только огурцы и помидоры.
Курганцы возмущаются из-за состояния гриля в супермаркете «Метрополис»
«Типичный Курган»
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Жители Кургана недовольны состоянием гриля в «Метрополисе» в ТРЦ «Рио». Фото с грязным грилем опубликовал один из горожан в паблике «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». «Ивлева на них нет. Быстро бы пристромил. На всю страну. Позорище», — возмущается Катерина Севостьянова. Курганцы не обходятся без шуток. «Курица для отчаянных и рискованных», — шутит Наташа Рыжкова. Подписчик, опубликовавший фотографию, пожелал курганцам приятного аппетита. «Больше грязи — шире морда», — оставил свой комментарий Артем Зайцев. Ранее курганцы жаловались на отсутствие российских овощей в супермаркете. По словам очевидцев, на полках магазинов торговой сети «Метрополис» из отечественных продуктов только огурцы и помидоры.