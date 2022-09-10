Курганцы недовольны состоянием гриля в одном из «Метрополисов» города. Фото

Курганцы возмущаются из-за состояния гриля в "Метрополисе" одного из ТРЦ города

11 сентября 2022 в 20:17 Размер текста - 17 +

Фото опубликовал один из жителей Кургана в группе города Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители Кургана недовольны состоянием гриля в «Метрополисе» в ТРЦ «Рио». Фото с грязным грилем опубликовал один из горожан в паблике «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». «Ивлева на них нет. Быстро бы пристромил. На всю страну. Позорище», — возмущается Катерина Севостьянова. Курганцы не обходятся без шуток. «Курица для отчаянных и рискованных», — шутит Наташа Рыжкова. Подписчик, опубликовавший фотографию, пожелал курганцам приятного аппетита. «Больше грязи — шире морда», — оставил свой комментарий Артем Зайцев. Ранее курганцы жаловались на отсутствие российских овощей в супермаркете. По словам очевидцев, на полках магазинов торговой сети «Метрополис» из отечественных продуктов только огурцы и помидоры. Курганцы возмущаются из-за состояния гриля в супермаркете «Метрополис» «Типичный Курган»

Жители Кургана недовольны состоянием гриля в «Метрополисе» в ТРЦ «Рио». Фото с грязным грилем опубликовал один из горожан в паблике «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». «Ивлева на них нет. Быстро бы пристромил. На всю страну. Позорище», — возмущается Катерина Севостьянова. Курганцы не обходятся без шуток. «Курица для отчаянных и рискованных», — шутит Наташа Рыжкова. Подписчик, опубликовавший фотографию, пожелал курганцам приятного аппетита. «Больше грязи — шире морда», — оставил свой комментарий Артем Зайцев. Ранее курганцы жаловались на отсутствие российских овощей в супермаркете. По словам очевидцев, на полках магазинов торговой сети «Метрополис» из отечественных продуктов только огурцы и помидоры.