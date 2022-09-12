На выборах главы Владимирской области победил Александр Авдеев

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев одержал победу на выборах главы региона. Это следует из данных областной избирательной комиссии.
Александр Авдеев от «Единой России» победил на выборах губернатора Владимирской области, набрав 83,68% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных облизбиркома. Кандидат от «Справедливой России — За правду» Сергей Бирюков набрал 2,46% голосов, Сергей Корнишов от ЛДПР — 3,35%, Антон Сидорко от КПРФ — 6,53%, а Александр Субботин от «Партии роста» — 2,01%.
Трехдневное голосование стартовало в России 9 сентября. В ряде территорий, в том числе в Москве, избиратели могут проголосовать как на участках, так и онлайн. Граждане России выбирают глав 15 субъектов РФ и депутатов законодательных собраний в 6 регионах. Городские советы и городские думы будут выбраны в 12 субъектах. Вечером 11 сентября завершились трехдневные выборы и начался процесс подсчета голосов избирателей.
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