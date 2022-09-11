Чиновники курганского округа объяснили, почему нет уборщиков в школе

Курганец пожаловался на грязь и отсутствие уборщиц в школе

12 сентября 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

Курганец пожаловался на отсутствие уборщиц в Белозерской школе в начале учебного года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чиновник Белозерского округа Курганской области ответил на жалобу курганца и объяснил, из-за чего из местной школы уволился обслуживающий персонал. Об этом говорится в аккаунте ИС «Белозерское». «В Белозерской школе не подготовились к учебному году. Техничек не хватает, а директор ничего не делает для того, чтобы в школе было чисто. Дети учатся в грязных классах, в коридоре тоже грязно, куда смотрит директор?» — пишет пользователь Сергей Васильев. В комментариях к посту ситуацию прокомментировал управляющий делами округа Николай Лифинцев: «На 9 сентября в Белозерской СОШ им. Коробейникова было 2 вакансии уборщика служебных помещений. Работать в школе в режиме двух смен не просто, поэтому три уборщика предпочли обрести статус безработного. К сожалению, заработная плата в 21 552 рубля не привлекательна для жителей нашего село, не имеющих работу». Также Лифинцев написал, что руководителем школы были предприняты все меры для закрытия вакансий, а именно: сделана заявка в центр занятости, подано объявление в местную газету и размещена информация на сайте. В том числе он поблагодарил обслуживающий персонал школы за ежедневную уборку кабинетов. В разговоре с URA.RU директор школы Татьяна Еланцева сообщила, что на 12 сентября в школу приняты 2 сотрудника на ставку уборщиков. Всего в штате числятся 6 уборщиков. «Не было ни одного дня в школе, чтобы коридоры и классы были не убраны», — отметила Еланцева. До этого URA.RU сообщало, что в Звериноголовском районе директор школы уволилась после визита представителей правительственной комиссии перед началом учебного года. На территории учреждения проводится капитальный ремонт, рассчитанный на два года, но чиновники увидели на объекте «налет бесхозяйственности». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чиновник Белозерского округа Курганской области ответил на жалобу курганца и объяснил, из-за чего из местной школы уволился обслуживающий персонал. Об этом говорится в аккаунте ИС «Белозерское». «В Белозерской школе не подготовились к учебному году. Техничек не хватает, а директор ничего не делает для того, чтобы в школе было чисто. Дети учатся в грязных классах, в коридоре тоже грязно, куда смотрит директор?» — пишет пользователь Сергей Васильев. В комментариях к посту ситуацию прокомментировал управляющий делами округа Николай Лифинцев: «На 9 сентября в Белозерской СОШ им. Коробейникова было 2 вакансии уборщика служебных помещений. Работать в школе в режиме двух смен не просто, поэтому три уборщика предпочли обрести статус безработного. К сожалению, заработная плата в 21 552 рубля не привлекательна для жителей нашего село, не имеющих работу». Также Лифинцев написал, что руководителем школы были предприняты все меры для закрытия вакансий, а именно: сделана заявка в центр занятости, подано объявление в местную газету и размещена информация на сайте. В том числе он поблагодарил обслуживающий персонал школы за ежедневную уборку кабинетов. В разговоре с URA.RU директор школы Татьяна Еланцева сообщила, что на 12 сентября в школу приняты 2 сотрудника на ставку уборщиков. Всего в штате числятся 6 уборщиков. «Не было ни одного дня в школе, чтобы коридоры и классы были не убраны», — отметила Еланцева. До этого URA.RU сообщало, что в Звериноголовском районе директор школы уволилась после визита представителей правительственной комиссии перед началом учебного года. На территории учреждения проводится капитальный ремонт, рассчитанный на два года, но чиновники увидели на объекте «налет бесхозяйственности».