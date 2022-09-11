В мэрии Перми пожаловались на отсутствие диалога с участниками митинга

Глава департамента транспорта Перми Анатолий Путин не нашел общего языка с оппозицией

12 сентября 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Анатолий Путин не смог договориться с оппонентами Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU У чиновников и активистов, выступающих против транспортной реформы в Перми, не получилось выстроить конструктивный диалог. Это признал начальник департамента транспорта мэрии Анатолий Путин, комментируя митинг против повышения цен на проезд и других нововведений, который готовится в городе. «В этом году неоднократно проходили встречи на площадке Общественной палаты. К сожалению, общаясь с инициаторами митинга, не удалось найти конструктива, вокруг которого можно было бы выстроить диалог», — сказал Путин во время прямого эфира на площадке «АиФ» в соцсети «ВКонтакте». Чиновник не ответил на вопрос, пойдет ли он сам на акцию, запланированную на 18 сентября. При этом он обещал «мониторить предложения, которые будут высказываться, и стараться учесть мнение жителей». Ранее URA.RU сообщало, что глава Перми Алексей Демкин готов обсуждать новое повышение цен на проезд в автобусах и трамваях. По расчетам чиновников, экономически обоснованный тариф в следующем году вырастет до 39 рублей. Сколько будет стоить поездка в реальности, зависит от решения депутатов гордумы.

У чиновников и активистов, выступающих против транспортной реформы в Перми, не получилось выстроить конструктивный диалог. Это признал начальник департамента транспорта мэрии Анатолий Путин, комментируя митинг против повышения цен на проезд и других нововведений, который готовится в городе. «В этом году неоднократно проходили встречи на площадке Общественной палаты. К сожалению, общаясь с инициаторами митинга, не удалось найти конструктива, вокруг которого можно было бы выстроить диалог», — сказал Путин во время прямого эфира на площадке «АиФ» в соцсети «ВКонтакте». Чиновник не ответил на вопрос, пойдет ли он сам на акцию, запланированную на 18 сентября. При этом он обещал «мониторить предложения, которые будут высказываться, и стараться учесть мнение жителей». Ранее URA.RU сообщало, что глава Перми Алексей Демкин готов обсуждать новое повышение цен на проезд в автобусах и трамваях. По расчетам чиновников, экономически обоснованный тариф в следующем году вырастет до 39 рублей. Сколько будет стоить поездка в реальности, зависит от решения депутатов гордумы.