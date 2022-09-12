Кадыров пообещал Украине интересный сюрприз

12 сентября 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров пообещал ВСУ сюрприз Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал Украине интересный сюрприз, но пока он не раскрывает карты. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну, а пока не буду раскрывать карты», — написал он. В настоящий момент, по словам главы Чечни, бойцы специальных подразделений из Чеченской Республики успешно решают все поставленные правительством РФ задачи. Он подчеркивает, что все действия бойцов четко спланированы. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ, ее основная задача — защита мирного населения Украины от геноцида со стороны киевского режима. Ранее Кадыров заявил, что боевая элита Чечни вернулась на Украину и готова выполнять все задачи по спецоперации. Также глава Чеченской республики потребовал у Минобороны РФ изменить тактику СВО.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал Украине интересный сюрприз, но пока он не раскрывает карты. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну, а пока не буду раскрывать карты», — написал он. В настоящий момент, по словам главы Чечни, бойцы специальных подразделений из Чеченской Республики успешно решают все поставленные правительством РФ задачи. Он подчеркивает, что все действия бойцов четко спланированы. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ, ее основная задача — защита мирного населения Украины от геноцида со стороны киевского режима. Ранее Кадыров заявил, что боевая элита Чечни вернулась на Украину и готова выполнять все задачи по спецоперации. Также глава Чеченской республики потребовал у Минобороны РФ изменить тактику СВО.