Кадыров пообещал Украине интересный сюрприз

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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров пообещал ВСУ сюрприз Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал Украине интересный сюрприз, но пока он не раскрывает карты. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну, а пока не буду раскрывать карты», — написал он. В настоящий момент, по словам главы Чечни, бойцы специальных подразделений из Чеченской Республики успешно решают все поставленные правительством РФ задачи. Он подчеркивает, что все действия бойцов четко спланированы.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ, ее основная задача — защита мирного населения Украины от геноцида со стороны киевского режима. Ранее Кадыров заявил, что боевая элита Чечни вернулась на Украину и готова выполнять все задачи по спецоперации. Также глава Чеченской республики потребовал у Минобороны РФ изменить тактику СВО.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал Украине интересный сюрприз, но пока он не раскрывает карты. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну, а пока не буду раскрывать карты», — написал он. В настоящий момент, по словам главы Чечни, бойцы специальных подразделений из Чеченской Республики успешно решают все поставленные правительством РФ задачи. Он подчеркивает, что все действия бойцов четко спланированы. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ, ее основная задача — защита мирного населения Украины от геноцида со стороны киевского режима. Ранее Кадыров заявил, что боевая элита Чечни вернулась на Украину и готова выполнять все задачи по спецоперации. Также глава Чеченской республики потребовал у Минобороны РФ изменить тактику СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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