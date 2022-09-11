В Кургане на место осужденного главы Росреестра назначен новый руководитель

В управлении Росреестра по Курганской области назначили нового руководителя

В Управлении Росреестра по Курганской области сменился руководитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Управлении Росреестра по Курганской области новым руководителем назначен Александр Чередниченко. Ранее Олег Молчанов, много лет руководивший управлением, предстал перед судом по обвинению в махинации с премиями. Информацию о смене руководителя URA.RU рассказали источники из числа сотрудников службы.

«Приказом Росреестра руководителем Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области назначен Александр Николаевич Чередниченко», — подтвердили в пресс-службе регионального управления. Приказ о назначении Чередниченко был подписан 2 сентября.

43-летний Чередниченко ранее был гендиректором Государственного центра кадастровой оценки и учета. Также он был директором «Ростехинвентаризации» и «Кургантехинвентаризации».

До назначения Чередниченко Управлением в статусе временного исполняющего обязанности руководил Валерий Мохов. Он был назначен на должность в мае 2021 года после того, как в отставку ушел Олег Молчанов, который был замешан в коррупционном скандале.