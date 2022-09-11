11 сентября 2022

В Кургане на место осужденного главы Росреестра назначен новый руководитель

В управлении Росреестра по Курганской области назначили нового руководителя
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Здание Росреестра. Курган, здание росреестра, росреестр
В Управлении Росреестра по Курганской области сменился руководитель Фото:

В Управлении Росреестра по Курганской области новым руководителем назначен Александр Чередниченко. Ранее Олег Молчанов, много лет руководивший управлением, предстал перед судом по обвинению в махинации с премиями. Информацию о смене руководителя URA.RU рассказали источники из числа сотрудников службы.

«Приказом Росреестра руководителем Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области назначен Александр Николаевич Чередниченко», — подтвердили в пресс-службе регионального управления. Приказ о назначении Чередниченко был подписан 2 сентября.

43-летний Чередниченко ранее был гендиректором Государственного центра кадастровой оценки и учета. Также он был директором «Ростехинвентаризации» и «Кургантехинвентаризации».

До назначения Чередниченко Управлением в статусе временного исполняющего обязанности руководил Валерий Мохов. Он был назначен на должность в мае 2021 года после того, как в отставку ушел Олег Молчанов, который был замешан в коррупционном скандале.

Александр Чередниченко назначен в сентября 2022 года руководителем Управления Росреестра по Курганской области

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В Управлении Росреестра по Курганской области новым руководителем назначен Александр Чередниченко. Ранее Олег Молчанов, много лет руководивший управлением, предстал перед судом по обвинению в махинации с премиями. Информацию о смене руководителя URA.RU рассказали источники из числа сотрудников службы. «Приказом Росреестра руководителем Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области назначен Александр Николаевич Чередниченко», — подтвердили в пресс-службе регионального управления. Приказ о назначении Чередниченко был подписан 2 сентября. 43-летний Чередниченко ранее был гендиректором Государственного центра кадастровой оценки и учета. Также он был директором «Ростехинвентаризации» и «Кургантехинвентаризации». До назначения Чередниченко Управлением в статусе временного исполняющего обязанности руководил Валерий Мохов. Он был назначен на должность в мае 2021 года после того, как в отставку ушел Олег Молчанов, который был замешан в коррупционном скандале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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