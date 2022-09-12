Ветеринары предупредили о нехватке лекарств для животных в России

13 сентября 2022 в 03:12 Размер текста - 17 +

В России заканчиваются наркозы и вакцины для животных Фото: Илья Московец © URA.RU На отечественном рынке лекарственных препаратов для ветеринарного применения остаются сложности с приобретением импортных средств для наркоза, вакцин. Это следует из письма Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей председателю правительства Михаилу Мишустину. «Ветеринарии по всей стране продолжают испытывать сложности с приобретением средств инъекционного и ингаляционного наркоза, необходимых для проведения срочных и плановых лечебных и профилактических мероприятий в отношении домашних и бездомных непродуктивных животных. Остро стоит проблема доступа к <…> вакцинам от бешенства, соответствующим международным стандартам ВОЗ», — приводят содержание документа «Известия». По оценкам специалистов, около половины препаратов на российском рынке — зарубежного происхождения. При этом большая часть не имеет отечественных аналогов. Ветеринарии опасаются, что ситуация может усугубиться в сентябре 2023 года, когда вступят в силу новые требования к зарубежным площадкам, согласно которым производителей обязуют предоставлять сертификат о соответствии евразийским GMP. В то же время в Минсельхозе ситуацию оценили как «стабильную», отметив, что у наиболее востребованных средств зарубежного производства имеются отечественные аналоги, а объемы их производства наращиваются. «Ведомство не вводило ограничений на ввоз в Россию и оборот на ее территории зарубежных лекарств, поэтому любой дефицит на российском рынке искусственно создан зарубежными производителями», — заверили в министерстве. В июле ветеринары сообщали о нехватке зарубежных вакцин и анестетиков для животных. Иностранные производители начали ходить с российского рынка в рамках экономических санкций в ответ на проведение спецоперации на Украине. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продуктовым ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности. В Росздравнадзоре заверяли, что в России нет дефицита лекарств, нехватка некоторых препаратов возможна из-за поиска новых логистических путей и задержек при прохождении товара через границы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На отечественном рынке лекарственных препаратов для ветеринарного применения остаются сложности с приобретением импортных средств для наркоза, вакцин. Это следует из письма Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей председателю правительства Михаилу Мишустину. «Ветеринарии по всей стране продолжают испытывать сложности с приобретением средств инъекционного и ингаляционного наркоза, необходимых для проведения срочных и плановых лечебных и профилактических мероприятий в отношении домашних и бездомных непродуктивных животных. Остро стоит проблема доступа к <…> вакцинам от бешенства, соответствующим международным стандартам ВОЗ», — приводят содержание документа «Известия». По оценкам специалистов, около половины препаратов на российском рынке — зарубежного происхождения. При этом большая часть не имеет отечественных аналогов. Ветеринарии опасаются, что ситуация может усугубиться в сентябре 2023 года, когда вступят в силу новые требования к зарубежным площадкам, согласно которым производителей обязуют предоставлять сертификат о соответствии евразийским GMP. В то же время в Минсельхозе ситуацию оценили как «стабильную», отметив, что у наиболее востребованных средств зарубежного производства имеются отечественные аналоги, а объемы их производства наращиваются. «Ведомство не вводило ограничений на ввоз в Россию и оборот на ее территории зарубежных лекарств, поэтому любой дефицит на российском рынке искусственно создан зарубежными производителями», — заверили в министерстве. В июле ветеринары сообщали о нехватке зарубежных вакцин и анестетиков для животных. Иностранные производители начали ходить с российского рынка в рамках экономических санкций в ответ на проведение спецоперации на Украине. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продуктовым ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности. В Росздравнадзоре заверяли, что в России нет дефицита лекарств, нехватка некоторых препаратов возможна из-за поиска новых логистических путей и задержек при прохождении товара через границы.