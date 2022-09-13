Курганцы стали чаще покупать путевки в Турцию

Жители Кургана стали чаще покупать путевки в Турцию по сравнению с предыдущим годом. Об этом URA.RU сообщили в агентстве GO! Touristic.
«Спрос на отдых в Турции есть. Если сравнивать с прошлым годом, то в этом сезоне путешествия в страну покупают примерно в полтора раза чаще. Но спросом пользуются только сезонные путевки», — рассказали в агентстве.
Гендиректор турагентства «Тропикана» Екатерина Абабкова объяснила URA.RU, что клиенты ее компании в августе активно покупали путевки в Турцию на следующие месяцы. По ее словам, повышение спроса на путевки в Турцию в этот период наблюдалось и в прошлом году.
Повышение спроса на путевки в Турцию заметили и в Перми. Это объяснили тем, что в Турцию из Перми можно улететь прямым рейсом.
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Жители Кургана стали чаще покупать путевки в Турцию по сравнению с предыдущим годом. Об этом URA.RU сообщили в агентстве GO! Touristic. «Спрос на отдых в Турции есть. Если сравнивать с прошлым годом, то в этом сезоне путешествия в страну покупают примерно в полтора раза чаще. Но спросом пользуются только сезонные путевки», — рассказали в агентстве. Гендиректор турагентства «Тропикана» Екатерина Абабкова объяснила URA.RU, что клиенты ее компании в августе активно покупали путевки в Турцию на следующие месяцы. По ее словам, повышение спроса на путевки в Турцию в этот период наблюдалось и в прошлом году. Повышение спроса на путевки в Турцию заметили и в Перми. Это объяснили тем, что в Турцию из Перми можно улететь прямым рейсом.