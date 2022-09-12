12 сентября 2022

Артюхов: Россия рассмотрит опыт Китая в молодежной политике

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, артюхов дмитрий
Артюхов провел второе заседание комиссии по молодежной политике Фото:

Россия рассмотрит опыт Китая в сфере молодежной политике, чтобы применять лучшие практики. Об этом на заседании комиссии сообщил глава Госсовета и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«На повестке разные вопросы. Рассмотрим международный опыт в сфере молодежной политики — он разный. Разные государственные системы: Китай с большой идеологической составляющей, западные страны. Изучение такого опыта поможет достижению наших целей. Инструменты и пути достижения этих целей разные, но то, что это в фокусе внимания государства — это безусловно. Нужно этот опыт изучать, чтобы применять лучшие практики у нас в стране», — цитируют слова главы ЯНАО в telegram-канале «Пул89».

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде прошло первое заседание нового состава комиссии Государственного совета по направлению «Молодежная политика». В столицу Ямала прибыли 90 членов комиссии.

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Россия рассмотрит опыт Китая в сфере молодежной политике, чтобы применять лучшие практики. Об этом на заседании комиссии сообщил глава Госсовета и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «На повестке разные вопросы. Рассмотрим международный опыт в сфере молодежной политики — он разный. Разные государственные системы: Китай с большой идеологической составляющей, западные страны. Изучение такого опыта поможет достижению наших целей. Инструменты и пути достижения этих целей разные, но то, что это в фокусе внимания государства — это безусловно. Нужно этот опыт изучать, чтобы применять лучшие практики у нас в стране», — цитируют слова главы ЯНАО в telegram-канале «Пул89». Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде прошло первое заседание нового состава комиссии Государственного совета по направлению «Молодежная политика». В столицу Ямала прибыли 90 членов комиссии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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