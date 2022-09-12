Артюхов: Россия рассмотрит опыт Китая в молодежной политике

Артюхов провел второе заседание комиссии по молодежной политике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия рассмотрит опыт Китая в сфере молодежной политике, чтобы применять лучшие практики. Об этом на заседании комиссии сообщил глава Госсовета и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«На повестке разные вопросы. Рассмотрим международный опыт в сфере молодежной политики — он разный. Разные государственные системы: Китай с большой идеологической составляющей, западные страны. Изучение такого опыта поможет достижению наших целей. Инструменты и пути достижения этих целей разные, но то, что это в фокусе внимания государства — это безусловно. Нужно этот опыт изучать, чтобы применять лучшие практики у нас в стране», — цитируют слова главы ЯНАО в telegram-канале «Пул89».

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде прошло первое заседание нового состава комиссии Государственного совета по направлению «Молодежная политика». В столицу Ямала прибыли 90 членов комиссии.