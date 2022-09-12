Колледжи ЯНАО вошли в число лучших образовательных учреждений России

Образовательные учреждения Ямала оказались в рейтинге России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Ноябрьский колледж информационных технологий и Ямальский многопрофильный колледж (ЯНАО) попали в топ-100 лучших образовательных организаций РФ. Об этом сообщается на сайте Агентства развития профессий и навыков

«Впервые в рейтинге [Агентства развития навыков — прим.ред.] представлены учреждения Амурской области, Забайкальского края, Мурманской области, Ямало-Ненецкий автономного округа», — говорится в сообщении. В рейтинг организаций, реализующих программы и проекты Агентства, вошли Ямальский многопрофильный колледж из Салехарда и Ноябрьский колледж информационных технологий. Также в топ-100 образовательных организаций юниорского движения вошла школа № 2 в Салехарде.