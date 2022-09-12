12 сентября 2022

Колледжи ЯНАО вошли в число лучших образовательных учреждений России

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Образовательные учреждения Ямала оказались в рейтинге России Фото:

Ноябрьский колледж информационных технологий и Ямальский многопрофильный колледж (ЯНАО) попали в топ-100 лучших образовательных организаций РФ. Об этом сообщается на сайте Агентства развития профессий и навыков

«Впервые в рейтинге [Агентства развития навыков — прим.ред.] представлены учреждения Амурской области, Забайкальского края, Мурманской области, Ямало-Ненецкий автономного округа», — говорится в сообщении. В рейтинг организаций, реализующих программы и проекты Агентства, вошли Ямальский многопрофильный колледж из Салехарда и Ноябрьский колледж информационных технологий. Также в топ-100 образовательных организаций юниорского движения вошла школа № 2 в Салехарде.

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Ноябрьский колледж информационных технологий и Ямальский многопрофильный колледж (ЯНАО) попали в топ-100 лучших образовательных организаций РФ. Об этом сообщается на сайте Агентства развития профессий и навыков «Впервые в рейтинге [Агентства развития навыков — прим.ред.] представлены учреждения Амурской области, Забайкальского края, Мурманской области, Ямало-Ненецкий автономного округа», — говорится в сообщении. В рейтинг организаций, реализующих программы и проекты Агентства, вошли Ямальский многопрофильный колледж из Салехарда и Ноябрьский колледж информационных технологий. Также в топ-100 образовательных организаций юниорского движения вошла школа № 2 в Салехарде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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