На курганского замгубернатора возложили больше обязанностей

Заместитель губернатора Курганской области будет контролировать инфраструктурные проекты

Курганскому высокопоставленному чиновнику расширили зону ответственности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На одного из заместителей губернатора Курганской области возложили больше обязанностей. Чиновник будет контролировать выполнение мероприятий в рамках инфраструктурных проектов. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В политических кругах обсуждают, кого из замов назначили ответственным.

«Внести изменения в постановление правительства Курганской области „Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов“ <…>. Контроль за выполнение постановления возложить на заместителя губернатора курганской области», — говорится в тексте документе, подписанного главой региона Вадимом Шумковым. В новом постановлении расширено количество проектов, на которые будет взят кредит из федерального бюджета. В документе от 16 декабря прошлого года их было четыре. Сейчас — 15.

Инсайдеры, близкие к региональным властям, обсуждают, что отвечать за это будет замгубернатора Константин Малышев. «Малышев курирует строительство. Поэтому логично, что за строительство дорог, технологическое присоединение объектов к сетям будет отвечать он», — указал один из источников. Другой инсайдер из числа областных политиков добавил, что контролировать данное постановление будут Константин Ермаков или Владимир Архипов. «Первый, по сути, правая рука Шумкова. У него большая сфера ответственности. Архипов непосредственно отвечает за индустриальные парки. Вполне возможно, что он также будет контролировать работу», — отметил источник.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что замгубернатора Курганской области будет контролировать постановление, касающиеся должностных лиц, которые могут составлять протоколы об административных правонарушениях. В середине июля заместителю губернатора — руководителю аппарата губернатора Оксане Куташи изменили полномочия. Чиновница теперь непосредственно руководит управлением спецпрограмм.