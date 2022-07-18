Соратнице губернатора Шумкова изменили полномочия

Заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи будет непосредственно руководить управлением спецпрограмм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместителю губернатора Курганской области — руководителю аппарата губернатора Оксане Куташи изменили полномочия. Теперь чиновница будет непосредственно руководить управлением спецпрограмм. Также у структуры исключили часть функций. Документ с изменениями опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в приложение к постановлению „Об утверждении положения об аппарате губернатора Курганской области“ следующие изменения <…> руководитель аппарата осуществляет непосредственное руководство деятельностью управления специальных программ. За исключением отдела мобилизационной подготовки», — указано в опубликованном постановлении. Ранее этим управлением Куташи осуществляла общее руководство.

Из функций аппарата губернатора исключили профилактику коррупционных правонарушений. При этом глава аппарата непосредственно управляет аппаратом антитеррористической комиссии, говорится в документе.

Ранее URA.RU писало, что Куташи стала самым популярным заместителем губернатора Курганской области по запросам в интернете. По запросам жителей регионов Уральского федерального округа в сервисе «Подбор слов» в системе «Яндекс» в июле поступило 842 запроса по поводу курганской чиновницы.

Куташи работала под руководством губернатора Курганской области Вадима Шумкова еще в правительстве Тюменской области. В департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области она занимала должность помощника замгубернатора. После назначения Шумкова врио губернатора Курганской области в 2018 году перешла работать в правительство региона.

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