Депутат Журавлев рассказал, кого нужно мобилизовать в РФ в первую очередь

Депутат Журавлев призвал к мобилизации в России

14 сентября 2022 в 03:06 Размер текста - 17 +

Призывники могут обеспечивать порядок на освобожденных территориях, сказал Алексей Журавлев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мобилизация необходима России, чтобы пополнить армию бойцами. В первую очередь мобилизованы должны быть участники добровольческих движений, в запасе их сейчас достаточно. Об этом заявил в разговоре с URA.RU первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев. «Мобилизация стране точно нужна и, может, скорее даже в плане переориентирования экономики на военные рельсы. Перестроения мышления тех, кто до сих пор считает, что его это не касается. Людей, конечно, не хватает. Это скажет любой фронтовой командир. Но в то же время никакой пользы от появления необстрелянного пушечного мяса не будет. Армии нужно пополнение обученное и профессиональное. Поэтому я бы прежде всего сделал упор на расширение добровольческого движения. В запасе достаточное количество нужных специалистов», — сказал Алексей Журавлев. Он объяснил, какую задачу стоило бы поручить мобилизованным ресурсам. «Естественно, водителей должно быть не меньше, чем машин. Но призывники больше пригодились бы для обеспечения, скажем, порядка на освобожденных территориях и призывники пригодятся. Для работы в тыловых службах или, к примеру, на военном производстве. Правда, насколько мне известно, на официальном уровне вопросы о степени возможной мобилизации пока не рассматриваются», — добавил зампред комитета Госдумы. Как ранее в беседе с URA.RU объяснил бывший офицер спецназа, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, в первую очередь после указа президента мобилизуют мужчин до 30 лет. В Кремле подчеркивают, что речь о мобилизации на территории России не идет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизация необходима России, чтобы пополнить армию бойцами. В первую очередь мобилизованы должны быть участники добровольческих движений, в запасе их сейчас достаточно. Об этом заявил в разговоре с URA.RU первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев. «Мобилизация стране точно нужна и, может, скорее даже в плане переориентирования экономики на военные рельсы. Перестроения мышления тех, кто до сих пор считает, что его это не касается. Людей, конечно, не хватает. Это скажет любой фронтовой командир. Но в то же время никакой пользы от появления необстрелянного пушечного мяса не будет. Армии нужно пополнение обученное и профессиональное. Поэтому я бы прежде всего сделал упор на расширение добровольческого движения. В запасе достаточное количество нужных специалистов», — сказал Алексей Журавлев. Он объяснил, какую задачу стоило бы поручить мобилизованным ресурсам. «Естественно, водителей должно быть не меньше, чем машин. Но призывники больше пригодились бы для обеспечения, скажем, порядка на освобожденных территориях и призывники пригодятся. Для работы в тыловых службах или, к примеру, на военном производстве. Правда, насколько мне известно, на официальном уровне вопросы о степени возможной мобилизации пока не рассматриваются», — добавил зампред комитета Госдумы. Как ранее в беседе с URA.RU объяснил бывший офицер спецназа, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, в первую очередь после указа президента мобилизуют мужчин до 30 лет. В Кремле подчеркивают, что речь о мобилизации на территории России не идет.