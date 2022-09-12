В Тюмени беременные пациентки вынуждены покупать бесплатные лекарства

После жалоб женщин поставили в неравные условия, пообещав одной из пациенток полностью бесплатное лечение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени беременным пациенткам заявили, что они должны сами покупать препараты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Об этом женщины рассказали URA.RU.

«Наблюдаюсь в поликлинике №6. По показаниям в беременность и в 72 часа после родов мне нужно поставить прививку иммуноглобулина человека. Препарат входит в перечень жизненно необходимых, то есть бесплатен. Но мне заявили, что первый этап я должна приобрести за свой счет», — рассказала URA.RU жительница Тюмени, пожелавшая остаться анонимной.

О похожей проблеме заявила и другая тюменка. Ее беременность ведут в женской консультации №12.

О своем недовольстве женщины также написали в telegram-чате, открытом в Тюменской области для помощи пациентам. Спустя пару часов первой собеседнице URA.RU ответил пресс-секретарь поликлиники №6. Она отметила, что ответ женщине направили в личном сообщении. Однако, как рассказала тюменка, никаких разъяснений она не получила. Ждать пришлось более суток.

«В итоге после еще одной жалобы мне позвонила заведующая. Сказала, что оба укола мне поставят бесплатно», — поделилась с агентством будущая мама. Не так повезло второй тюменке. Ей ответили, что первый укол она в любом случае должна купить сама.

URA.RU направило запрос о таком разном подходе к лечению пациенток в департамент здравоохранения региона. Там пояснили, что вышеназванный препарат ставят бесплатно только в условиях стационара. При амбулаторном наблюдении беременные не входят в список льготников, которым лекарство выдают за счет государства. При этом обе собеседницы URA.RU не лежат в больницах, то есть находятся в равных условиях.