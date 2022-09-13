ВСУ стягивают технику к линии соприкосновения, отбита атака на Горловку: главное за 13 сентября

ВСУ стягивают технику к линии фронта, отбита атака на Горловку: главное за 13 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, автомат, солдаты, поля, спецоперация, спецназ
Более 800 украинских бойцов уничтожено при авиаударе ВКС РФ Фото:

Вооруженные силы Украины потеряли более 800 солдат убитыми и ранеными в результате авиаудара ВСК РФ. Союзные силы отбили атаку украинской армии на Горловку. Власти Запорожской области заявили о том, что ВСУ стягивают тяжелую технику к линии соприкосновения. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 13 сентября.

  • ВСУ наращивают присутствие военной техники рядом с Запорожской областью, чтобы скрыть, где будет совершено контрнаступление. В области ожидают провокации.
  • В результате ударов потери за сутки среди украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными. Удар был совершен авиагруппой ВКС РФ.
  • Власти Херсонской области попросили изменить линию фронта. Если она будет расположена дальше Херсонской области, это гарантирует прекращение обстрелов мирных граждан. В администрации сообщили, что Николаев и Одесса непременно будут освобождены.
  • В Краматорск, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР), прибыли иностранные офицеры. В их задачи будут входить контроль над поставленным ВСУ вооружением и учет расхода боеприпасов.
  • Города Новая Каховка и Херсон станут главными мишенями ВСУ для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Систематические массированные обстрелы и ракетные удары ведутся по гражданской инфраструктуре.
  • Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные, выдвинувшиеся к Донецкому аэропорту, были уничтожены. Также союзные силы России и Донецкой и Луганской народных республик пресекли попытку вооруженных сил Украины прорваться в направлении Горловки.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей, а также нацбатов.

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Вооруженные силы Украины потеряли более 800 солдат убитыми и ранеными в результате авиаудара ВСК РФ. Союзные силы отбили атаку украинской армии на Горловку. Власти Запорожской области заявили о том, что ВСУ стягивают тяжелую технику к линии соприкосновения. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 13 сентября. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей, а также нацбатов.
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