Более 800 украинских бойцов уничтожено при авиаударе ВКС РФ
Вооруженные силы Украины потеряли более 800 солдат убитыми и ранеными в результате авиаудара ВСК РФ. Союзные силы отбили атаку украинской армии на Горловку. Власти Запорожской области заявили о том, что ВСУ стягивают тяжелую технику к линии соприкосновения. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 13 сентября.
- ВСУ наращивают присутствие военной техники рядом с Запорожской областью, чтобы скрыть, где будет совершено контрнаступление. В области ожидают провокации.
- В результате ударов потери за сутки среди украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными. Удар был совершен авиагруппой ВКС РФ.
- Власти Херсонской области попросили изменить линию фронта. Если она будет расположена дальше Херсонской области, это гарантирует прекращение обстрелов мирных граждан. В администрации сообщили, что Николаев и Одесса непременно будут освобождены.
- В Краматорск, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР), прибыли иностранные офицеры. В их задачи будут входить контроль над поставленным ВСУ вооружением и учет расхода боеприпасов.
- Города Новая Каховка и Херсон станут главными мишенями ВСУ для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Систематические массированные обстрелы и ракетные удары ведутся по гражданской инфраструктуре.
- Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные, выдвинувшиеся к Донецкому аэропорту, были уничтожены. Также союзные силы России и Донецкой и Луганской народных республик пресекли попытку вооруженных сил Украины прорваться в направлении Горловки.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей, а также нацбатов.
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