Власти Херсонской области назвали новые мишени ВСУ

Стремоусов: ВСУ избрали главными мишенями Херсон и Новую Каховку

13 сентября 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

ВСУ будут бить по Херсону и Новой Каховке, заявил Кирилл Стремоусов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Города Новая Каховка и Херсон станут главными мишенями ВСУ для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Систематические массированные обстрелы и ракетные удары ведутся по гражданской инфраструктуре городов Херсон и Новая Каховка. Они избрали эти города в качестве главных мишеней, чтобы затем отчитаться по картинке об успешно сделанной работе перед своими западными так называемыми партнерами, которые их спонсируют», — передает РИА «Новости» слова Стремоусова. Российская армия взяла под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации РФ на Украине. Она проходит по указу президента РФ Владимира Путина. ВСУ уже неоднократно обстреливали регион. В начале августа заместитель главы военно-гражданской администрации Новой Каховки Виталий Гура скончался в реанимации после покушения на его жизнь. Ранее украинская армия обстреляла Антоновский мост через Днепр с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Города Новая Каховка и Херсон станут главными мишенями ВСУ для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Систематические массированные обстрелы и ракетные удары ведутся по гражданской инфраструктуре городов Херсон и Новая Каховка. Они избрали эти города в качестве главных мишеней, чтобы затем отчитаться по картинке об успешно сделанной работе перед своими западными так называемыми партнерами, которые их спонсируют», — передает РИА «Новости» слова Стремоусова. Российская армия взяла под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации РФ на Украине. Она проходит по указу президента РФ Владимира Путина. ВСУ уже неоднократно обстреливали регион. В начале августа заместитель главы военно-гражданской администрации Новой Каховки Виталий Гура скончался в реанимации после покушения на его жизнь. Ранее украинская армия обстреляла Антоновский мост через Днепр с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS.