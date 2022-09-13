Власти Херсонской области назвали новые мишени ВСУ

Города Новая Каховка и Херсон станут главными мишенями ВСУ для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Систематические массированные обстрелы и ракетные удары ведутся по гражданской инфраструктуре городов Херсон и Новая Каховка. Они избрали эти города в качестве главных мишеней, чтобы затем отчитаться по картинке об успешно сделанной работе перед своими западными так называемыми партнерами, которые их спонсируют», — передает РИА «Новости» слова Стремоусова.
Российская армия взяла под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации РФ на Украине. Она проходит по указу президента РФ Владимира Путина. ВСУ уже неоднократно обстреливали регион. В начале августа заместитель главы военно-гражданской администрации Новой Каховки Виталий Гура скончался в реанимации после покушения на его жизнь. Ранее украинская армия обстреляла Антоновский мост через Днепр с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
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Города Новая Каховка и Херсон станут главными мишенями ВСУ для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Систематические массированные обстрелы и ракетные удары ведутся по гражданской инфраструктуре городов Херсон и Новая Каховка. Они избрали эти города в качестве главных мишеней, чтобы затем отчитаться по картинке об успешно сделанной работе перед своими западными так называемыми партнерами, которые их спонсируют», — передает РИА «Новости» слова Стремоусова. Российская армия взяла под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации РФ на Украине. Она проходит по указу президента РФ Владимира Путина. ВСУ уже неоднократно обстреливали регион. В начале августа заместитель главы военно-гражданской администрации Новой Каховки Виталий Гура скончался в реанимации после покушения на его жизнь. Ранее украинская армия обстреляла Антоновский мост через Днепр с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS.