Экономист Бобкова перечислила льготы, положенные одиноким пенсионерам

14 сентября 2022 в 05:13 Размер текста - 17 +

Российские пенсионеры, оставшиеся в одиночестве, могут рассчитывать на меры поддержки Фото: Сергей Венявский © URA.RU Российские пенсионеры, оставшиеся в одиночестве, могут рассчитывать на налоговые льготы. Об этом напомнила эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ), доктор наук Елена Бобкова. Так, например, льготу по налогу на имущество можно получить только на один объект из перечня объектов налогообложения: квартира, комната, жилой дом, гараж, хозяйственная постройка (не более 50 квадратных метров) и так далее, пишет «Прайм». Чтобы получить эту льготу, необходимо подать заявление либо через кабинет налогоплательщика на портале «Госуслуг», либо обратиться в налоговую лично, подсказала Бобкова. Также есть льгота на земельный налог. Ее размер зависит напрямую от региона и может составить от 50 до 100%. Несмотря на то, что пенсия является доходом, пенсионеров освобождают от уплаты НДФЛ. Эта льгота предоставляется автоматически, поэтому никаких заявлений дополнительно подавать не нужно, уточнила эксперт. Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект, предполагающий налоговые возвраты до 50% для работающих пенсионеров. Кроме того, в августе в Минтруд РФ направили предложение об освобождении от НДФЛ работающих пенсионеров с детьми на иждивении. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил освободить граждан, достигших пенсионного возраста, но продолжающих вести трудовую деятельность, от уплаты НДФЛ с заработной платы в случае, если на иждивении у них имеются малолетние дети в возрасте до 14 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские пенсионеры, оставшиеся в одиночестве, могут рассчитывать на налоговые льготы. Об этом напомнила эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ), доктор наук Елена Бобкова. Так, например, льготу по налогу на имущество можно получить только на один объект из перечня объектов налогообложения: квартира, комната, жилой дом, гараж, хозяйственная постройка (не более 50 квадратных метров) и так далее, пишет «Прайм». Чтобы получить эту льготу, необходимо подать заявление либо через кабинет налогоплательщика на портале «Госуслуг», либо обратиться в налоговую лично, подсказала Бобкова. Также есть льгота на земельный налог. Ее размер зависит напрямую от региона и может составить от 50 до 100%. Несмотря на то, что пенсия является доходом, пенсионеров освобождают от уплаты НДФЛ. Эта льгота предоставляется автоматически, поэтому никаких заявлений дополнительно подавать не нужно, уточнила эксперт. Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект, предполагающий налоговые возвраты до 50% для работающих пенсионеров. Кроме того, в августе в Минтруд РФ направили предложение об освобождении от НДФЛ работающих пенсионеров с детьми на иждивении. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил освободить граждан, достигших пенсионного возраста, но продолжающих вести трудовую деятельность, от уплаты НДФЛ с заработной платы в случае, если на иждивении у них имеются малолетние дети в возрасте до 14 лет.