МИД РФ: Евросоюз хочет лишить Россию Закавказья

МИД РФ: ЕС хочет вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе и лишить Россию Закавказья
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Попытки ЕС вмешаться в трехсторонние отношения Армении, Азербайджана и России — бесцеремонны, считает Денис Гончар Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Одна из целей Евросоюза — вытеснить Россию из Закавказья, поэтому ЕС пытается вмешаться в трехсторонние отношения Армении, Азербайджана и России. Такое мнение высказал директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар.

«Все принципиальные оценки бесцеремонных попыток ЕС вклиниться в нашу трехстороннюю работу с Баку и Ереваном уже давались [главой МИД] Сергеем Лавровым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой. ЕС даже не скрывает, что главная цель — вытеснить Россию из Закавказья», — сказал он в интервью РИА Новости.

В конце сентября 2020 года на непризнанной территории — Нагорном Карабахе — возобновилась горячая фаза многолетнего конфликта между Азербайджаном и Арменией, это привело к жертвам среди мирного населения. Армяно-азербайджанский конфликт длится с 1990-х годов. Причиной спора стала непризнанная территория Нагорного Карабаха. Каждая из сторон считает эти земли своими.

Последнее столкновение сторон случилось в середине сентября 2021 года — тогда Армения сообщила о жертвах при обстрелах на границе с Азербайджаном. Азербайджан заявил о гибели 50 военных на границе с Арменией, дополняет «Национальная служба новостей». Государство и попросило у России помощи и обратилось к ОДКБ и в ООН, передает Пятый канал. После этого стало известно, что Евросоюз направит своего представителя для разрешения конфликта.

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Одна из целей Евросоюза — вытеснить Россию из Закавказья, поэтому ЕС пытается вмешаться в трехсторонние отношения Армении, Азербайджана и России. Такое мнение высказал директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар. «Все принципиальные оценки бесцеремонных попыток ЕС вклиниться в нашу трехстороннюю работу с Баку и Ереваном уже давались [главой МИД] Сергеем Лавровым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой. ЕС даже не скрывает, что главная цель — вытеснить Россию из Закавказья», — сказал он в интервью РИА Новости. В конце сентября 2020 года на непризнанной территории — Нагорном Карабахе — возобновилась горячая фаза многолетнего конфликта между Азербайджаном и Арменией, это привело к жертвам среди мирного населения. Армяно-азербайджанский конфликт длится с 1990-х годов. Причиной спора стала непризнанная территория Нагорного Карабаха. Каждая из сторон считает эти земли своими. Последнее столкновение сторон случилось в середине сентября 2021 года — тогда Армения сообщила о жертвах при обстрелах на границе с Азербайджаном. Азербайджан заявил о гибели 50 военных на границе с Арменией, дополняет «Национальная служба новостей». Государство и попросило у России помощи и обратилось к ОДКБ и в ООН, передает Пятый канал. После этого стало известно, что Евросоюз направит своего представителя для разрешения конфликта.
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