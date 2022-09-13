Махонин улетел в Санкт-Петербург

14 сентября 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

Публичных встреч у Махонина не будет Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня, 14 августа, улетел в Санкт-Петербург. Делегация региона под его руководством примет участие в Петербургском международном газовом форуме, который проходит 13—16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «Делегация Пермского края традиционно принимает участие в форуме. Планируется, что губернатор примет участие в нескольких мероприятиях форума», — отметили в пресс-службе. Публичные встречи у Махонина не запланированы. На прошлой неделе пермская делегация впервые принимала участие в Дальневосточном экономическом форуме. Махонин объяснил это новыми экономическими реалиями. Во Владивостоке он встретился с несколькими федеральными чиновниками, а также подписал соглашения с рядом компаний.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня, 14 августа, улетел в Санкт-Петербург. Делегация региона под его руководством примет участие в Петербургском международном газовом форуме, который проходит 13—16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «Делегация Пермского края традиционно принимает участие в форуме. Планируется, что губернатор примет участие в нескольких мероприятиях форума», — отметили в пресс-службе. Публичные встречи у Махонина не запланированы. На прошлой неделе пермская делегация впервые принимала участие в Дальневосточном экономическом форуме. Махонин объяснил это новыми экономическими реалиями. Во Владивостоке он встретился с несколькими федеральными чиновниками, а также подписал соглашения с рядом компаний.