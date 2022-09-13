13 сентября 2022

Махонин улетел в Санкт-Петербург

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Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, махонин дмитрий
Публичных встреч у Махонина не будет Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня, 14 августа, улетел в Санкт-Петербург. Делегация региона под его руководством примет участие в Петербургском международном газовом форуме, который проходит 13—16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

«Делегация Пермского края традиционно принимает участие в форуме. Планируется, что губернатор примет участие в нескольких мероприятиях форума», — отметили в пресс-службе. Публичные встречи у Махонина не запланированы.

На прошлой неделе пермская делегация впервые принимала участие в Дальневосточном экономическом форуме. Махонин объяснил это новыми экономическими реалиями. Во Владивостоке он встретился с несколькими федеральными чиновниками, а также подписал соглашения с рядом компаний.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня, 14 августа, улетел в Санкт-Петербург. Делегация региона под его руководством примет участие в Петербургском международном газовом форуме, который проходит 13—16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «Делегация Пермского края традиционно принимает участие в форуме. Планируется, что губернатор примет участие в нескольких мероприятиях форума», — отметили в пресс-службе. Публичные встречи у Махонина не запланированы. На прошлой неделе пермская делегация впервые принимала участие в Дальневосточном экономическом форуме. Махонин объяснил это новыми экономическими реалиями. Во Владивостоке он встретился с несколькими федеральными чиновниками, а также подписал соглашения с рядом компаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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