12 сентября 2022

Махонин ищет новые рынки сбыта для пермских заводов

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний в Пермском университете. Пермь, университет, пгниу, махонин дмитрий, студенты
На форуме во Владивостоке пермские власти приехали вместе с бизнесом Фото:

Участие делегации Пермского края в Дальневосточном экономическом форуме связано с тем, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона в текущих реалиях являются одним из приоритетных рынков сбыта и для РФ, и для Прикамья. Такое заявление сделал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства региона 13 сентября, подводя итоги поездки. Трансляция заседания проходила в группе соцсети «ВКонтакте» «Пермский край».

«Страны Азиатско-Тихоокеанского региона будут являться одним из приоритетных рынков сбыта продукции Пермского края и Российской Федерации. Мы видим дискуссии, видим, что делается для увеличения пропускной способности инфраструктуры на Дальнем Востоке», — отметил Дмитрий Махонин. На Дальневосточном форуме присутствовали представители стран-партнеров РФ — Китая и Малайзии. Также на этой площадке удалось обсудить «тематики Пермского края» с федеральными министрами.

Дмитрий Махонин отметил, что Пермский край в целом активно участвует во всех форумах. Он подчеркнул, что вместе с чиновниками всегда едут представители бизнеса. И на таких площадках им удается расширять рынки сбыта и увеличивать объем поставок.

Делегация Пермского края работала на ДЭФ с 5 по 8 сентября. Махонин подписал соглашения с ПАО «ТрансКонтейнер», ВТБ, X5 Group, со СберЗдоровьем. Также губернатор провел встречи с министром природных ресурсов РФ Александром Козловым, главой Ростуризма Зариной Догузовой, министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.

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Участие делегации Пермского края в Дальневосточном экономическом форуме связано с тем, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона в текущих реалиях являются одним из приоритетных рынков сбыта и для РФ, и для Прикамья. Такое заявление сделал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства региона 13 сентября, подводя итоги поездки. Трансляция заседания проходила в группе соцсети «ВКонтакте» «Пермский край». «Страны Азиатско-Тихоокеанского региона будут являться одним из приоритетных рынков сбыта продукции Пермского края и Российской Федерации. Мы видим дискуссии, видим, что делается для увеличения пропускной способности инфраструктуры на Дальнем Востоке», — отметил Дмитрий Махонин. На Дальневосточном форуме присутствовали представители стран-партнеров РФ — Китая и Малайзии. Также на этой площадке удалось обсудить «тематики Пермского края» с федеральными министрами. Дмитрий Махонин отметил, что Пермский край в целом активно участвует во всех форумах. Он подчеркнул, что вместе с чиновниками всегда едут представители бизнеса. И на таких площадках им удается расширять рынки сбыта и увеличивать объем поставок. Делегация Пермского края работала на ДЭФ с 5 по 8 сентября. Махонин подписал соглашения с ПАО «ТрансКонтейнер», ВТБ, X5 Group, со СберЗдоровьем. Также губернатор провел встречи с министром природных ресурсов РФ Александром Козловым, главой Ростуризма Зариной Догузовой, министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.
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