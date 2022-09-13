Мэр Екатеринбурга исполнил обещание, данное шахматистам во время прогулки

Павильонов для игр в шахматы может быть несколько, если горожанам понравится эта идея Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге, как и обещал мэр Алексей Орлов, появятся крытые павильоны для любителей игры в шахматы. Об этом сообщил зампредседателя гордумы Виктор Тестов.

«В городской Федерации шахмат подготовили проект уличных павильонов для игры. Первую теплую зону с панорамными стеклами планируется открыть в ЦПКиО. Предварительно одобрение главы Екатеринбурга получено. В ближайшее время обсудим детали», — написал Тестов. Еще одно крытое помещение появится в центральной части города (именно об этом изначально и говорил Орлов), если идею поддержат горожане и место для игр будет пользоваться популярностью.

По словам Тестова, павильоны будут строить за счет городской Федерации шахмат, а также с помощью спонсоров и меценатов. Когда именно будет реализована идея — не сообщается.

Об идее Орлова построить в городе шахматные павильоны URA.RU рассказывало в середине июля по итогам его прогулки по центру города. Тогда обсуждалось, что павильоны расположатся на участке у драмтеатра, который власти забрали в муниципальную собственность после того, как официальный представитель российского МИД Мария Захарова, прилетевшая с частным визитом, сфотографировала плавающий мусор.