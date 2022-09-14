Компания, владеющая в Кургане крупным ТЦ, не дает работать детской секции

15 сентября 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Владельцы курганского торгового центра отрезали от электричества помещение детского клуба Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский детский клуб рукопашного боя ASGard не может приступить к занятиям в недавно приобретенном помещении в ТРЦ «Пушкинский», принадлежащем компании «Крым». Помехой этому являются действия обслуживающей организации. Об этом URA.RU рассказала новый собственник площади и организатор клуба Наталья Копотилова. «Компания „Крым“, которая обслуживает торговый центр, перекрыла нам доступ к электричеству, воде, канализации и заставляет заключить кабальный договор на свои услуги», — сообщила Копотилова, на которую оформлена собственность в «Пушкинском». 19 июля текущего года женщина стала владелицей площадей 204,1 кв. м на втором этаже комплекса, где ранее находился банк. «Уже 20 июля мы начали делать ремонт, и тут нам отключили электричество, обрезали доступ к воде», — рассказала женщина. Затем у нее была встреча с представителем компании. Спустя месяц женщина получила договор на обслуживание и пользование сетевыми подключениями на сумму более 87 000 руб. в месяц. Обозначенная сумма кажется новому собственнику завышенной и при этом не обосновывается. Также в сумму договора не включены расходы по счетчикам за электроэнергию и тепло. «Это секция для детей, мы им прививаем любовь к спорту, они показывают отличные результаты на соревнованиях — но это не про деньги, у нас нет таких доходов», — признается организатор клуба. В настоящее время с помощью генератора владельцы клуба заканчивают ремонт помещения. Но без света и тепла дети не смогут в нем заниматься. URA.RU обратилось за комментарием к представителю компании «Крым». В телефонном разговоре Станислав Подкосов подтвердил, что имел разговор с новым собственником, однако не может прокомментировать ситуацию и варианты ее развития. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский детский клуб рукопашного боя ASGard не может приступить к занятиям в недавно приобретенном помещении в ТРЦ «Пушкинский», принадлежащем компании «Крым». Помехой этому являются действия обслуживающей организации. Об этом URA.RU рассказала новый собственник площади и организатор клуба Наталья Копотилова. «Компания „Крым“, которая обслуживает торговый центр, перекрыла нам доступ к электричеству, воде, канализации и заставляет заключить кабальный договор на свои услуги», — сообщила Копотилова, на которую оформлена собственность в «Пушкинском». 19 июля текущего года женщина стала владелицей площадей 204,1 кв. м на втором этаже комплекса, где ранее находился банк. «Уже 20 июля мы начали делать ремонт, и тут нам отключили электричество, обрезали доступ к воде», — рассказала женщина. Затем у нее была встреча с представителем компании. Спустя месяц женщина получила договор на обслуживание и пользование сетевыми подключениями на сумму более 87 000 руб. в месяц. Обозначенная сумма кажется новому собственнику завышенной и при этом не обосновывается. Также в сумму договора не включены расходы по счетчикам за электроэнергию и тепло. «Это секция для детей, мы им прививаем любовь к спорту, они показывают отличные результаты на соревнованиях — но это не про деньги, у нас нет таких доходов», — признается организатор клуба. В настоящее время с помощью генератора владельцы клуба заканчивают ремонт помещения. Но без света и тепла дети не смогут в нем заниматься. URA.RU обратилось за комментарием к представителю компании «Крым». В телефонном разговоре Станислав Подкосов подтвердил, что имел разговор с новым собственником, однако не может прокомментировать ситуацию и варианты ее развития.