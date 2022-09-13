Жители отправленных под снос домов объединяются против мэрии Перми

14 сентября 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Землю под пятиэтажками в центре Перми освобождают для новых высоток, опасаются жители Фото: Сергей Русанов В Перми жильцы домов, которым неожиданно сообщили о необходимости сноса их многоэтажек, готовы объединиться против чиновников. За последнее время уведомления о признании крепких на вид зданий получили владельцы квартир в нескольких домах. Теперь они намерены судиться с мэрией и, возможно, обращаться к губернатору или президенту. Об этом URA.RU рассказал участник инициативной группы жителей дома по ул. Куйбышева, 157 Алексей. «С [жителями дома на] Технической,12 мы буквально вчера познакомились. Обсудим с ними, думаю вместе можем записать коллективное обращение», — отметил он. По словам Алексея, жители его дома ранее направили в администрацию города просьбу отремонтировать дорогу рядом с ними, а в итоге 6 сентября комиссия на основании экспертизы, которую провела компания «Интеграл», дом признали аварийным. «Пришел мальчик, который все пофотографировал, документов никаких не предоставил», — так описывает Алексей проведение экспертизы. Ранее URA.RU рассказывало, что с экспертизами «Интеграла», которые написаны «под копирку» с заменой лишь адресов, также не согласны жители домов на Технической, 12, Советской, 1 и Чкалова, 32. Их дома признаны аварийными, а жильцам предписано освободить помещения и снести здания. В мэрии утверждают, что все сделано по закону, а о сроках расселения станет известно после 2024 года.

В Перми жильцы домов, которым неожиданно сообщили о необходимости сноса их многоэтажек, готовы объединиться против чиновников. За последнее время уведомления о признании крепких на вид зданий получили владельцы квартир в нескольких домах. Теперь они намерены судиться с мэрией и, возможно, обращаться к губернатору или президенту. Об этом URA.RU рассказал участник инициативной группы жителей дома по ул. Куйбышева, 157 Алексей. «С [жителями дома на] Технической,12 мы буквально вчера познакомились. Обсудим с ними, думаю вместе можем записать коллективное обращение», — отметил он. По словам Алексея, жители его дома ранее направили в администрацию города просьбу отремонтировать дорогу рядом с ними, а в итоге 6 сентября комиссия на основании экспертизы, которую провела компания «Интеграл», дом признали аварийным. «Пришел мальчик, который все пофотографировал, документов никаких не предоставил», — так описывает Алексей проведение экспертизы. Ранее URA.RU рассказывало, что с экспертизами «Интеграла», которые написаны «под копирку» с заменой лишь адресов, также не согласны жители домов на Технической, 12, Советской, 1 и Чкалова, 32. Их дома признаны аварийными, а жильцам предписано освободить помещения и снести здания. В мэрии утверждают, что все сделано по закону, а о сроках расселения станет известно после 2024 года.