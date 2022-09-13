Жильцы бунтуют против застройщика, который без согласия оградил двор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители элитного ЖК «Лесопарковый» в Челябинске депутата Госдумы Олега Колесникова взбунтовались против самоуправства застройщика, который без всякого разрешения перегородил жилой двор для проведения земляных работ. Представители управляющей компании рассказали URA.RU, что земляные работы с жильцами комплекса никто не согласовывал.

Как убедился корреспондент URA.RU, побывавший на месте проведения будущих земляных работ, строители действительно перегородили часть двора. Около десятка автомобилей оказались зажаты между оградами. Помимо этого, строители вбили в асфальт арматуру, и приварили ограду к ней, чтобы никто не смог ее убрать. Представители управляющей компании пояснили, что изначально ограждения были передвижные. Сотрудники ГБР обязали строителей их убрать. Спустя сутки ограждения посадили на сварку.

«Ограждения не только мешают жителям спокойно проезжать по двору. Из-за них не может проехать мусоровоз. А если кому-то понадобится скорая? Или пожарному расчету будет необходимо проехать? Это беспредел со стороны застройщика. Убирать нужно эти баррикады из нашего двора», — выражают свое недовольство жители.

В управляющей компании URA.RU сообщили, что пытались разговаривать с представителями компании-застройщика, но те отвечали, что у них есть ордер на работы, МУП ПОВВ согласовал их. Однако с управляющей компанией и жителями дома никто ничего не согласовывал: ни проекта, ни работ. Так как земля находится в собственности жителей многоквартирного дома, то и производство работ возможно после согласования с собранием собственников. Несмотря на это, в ордере уже указано, что земляные работы продлятся до 5 декабря, а благоустройство территории закончится к середине июня следующего года.

URA.RU пыталось дозвониться до Колесникова. Он на звонок не ответил.

Это не первый конфликт жильцов комплекса с застройщиком. Летом строители несколько раз повреждали коммуникации в ЖК. Жители оставались без света и воды. С начала строительства жители отправляли письма в различные инстанции, в котором объясняли причины, по которым нельзя осуществлять стройку. Однако получили ответ, что земля находится в частной собственности и строительство проводится в рамках закона. Теперь на улице Тернопольской к 2024 году ждут появления 17-этажной свечки.

Ограждения поставили без согласования с жителям дома Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Ограждения приварили к арматуре, вбитой в асфальт Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Владельцы автомобилей не могут выехать из двора Фото: Павел Сидоров © URA.RU