Элитный ЖК депутата Госдумы в Челябинске уплотнят высотками

В элитном ЖК «Лесопарковый» в Челябинске построят новые высотки

08 сентября 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Дом в 17 этажей на улице Тернопольской планируют ввести в эксплуатацию в конце 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жилой комплекс «Лесопарковый» в Челябинске, который строил депутат Госдумы Олег Колесников, уплотнят многоэтажными домами. Жители сообщили URA.RU, что на их жалобы в надзорных органах ответили, что все необходимые документы для застройки имеются, строительство идет без нарушений. «Когда мы покупали квартиры здесь, мы не предполагали, что будут строиться еще дома, ЖК будет уплотняться. Решение изменили уже после того, как жители заехали в квартиры», — рассказали URA.RU жильцы комплекса. Они отметили, что их попытка обратиться в местные надзорные органы не принесла результатов. Теперь они планируют писать в администрацию президента. Дом на четыре подъезда в 17 этажей построит компания «Комфортная среда». Строение расположится по улице Тернопольской. Согласно данным единой информационной системы жилищного строительства, запуск в эксплуатацию запланирован в четвертом квартале 2024 года. Первые жильцы смогут получить ключи не раньше конца марта 2025 года. Средняя цена квадратного метра в новом доме будет в районе 130 тысяч рублей. В июне жители «Лесопаркового» написали коллективное письма в местные надзорные органы и властям, в котором указали на нарушения при строительстве новых свечек. По их словам, изначально речь шла о строительстве небольших домов. Однако планы у Колесникова поменялись, и теперь ЖК застроят 10 и 17-этажными высотками.

Жилой комплекс «Лесопарковый» в Челябинске, который строил депутат Госдумы Олег Колесников, уплотнят многоэтажными домами. Жители сообщили URA.RU, что на их жалобы в надзорных органах ответили, что все необходимые документы для застройки имеются, строительство идет без нарушений. «Когда мы покупали квартиры здесь, мы не предполагали, что будут строиться еще дома, ЖК будет уплотняться. Решение изменили уже после того, как жители заехали в квартиры», — рассказали URA.RU жильцы комплекса. Они отметили, что их попытка обратиться в местные надзорные органы не принесла результатов. Теперь они планируют писать в администрацию президента. Дом на четыре подъезда в 17 этажей построит компания «Комфортная среда». Строение расположится по улице Тернопольской. Согласно данным единой информационной системы жилищного строительства, запуск в эксплуатацию запланирован в четвертом квартале 2024 года. Первые жильцы смогут получить ключи не раньше конца марта 2025 года. Средняя цена квадратного метра в новом доме будет в районе 130 тысяч рублей. В июне жители «Лесопаркового» написали коллективное письма в местные надзорные органы и властям, в котором указали на нарушения при строительстве новых свечек. По их словам, изначально речь шла о строительстве небольших домов. Однако планы у Колесникова поменялись, и теперь ЖК застроят 10 и 17-этажными высотками.