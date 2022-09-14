Источник: победа Куйвашева в Екатеринбурге сдержала мэра от четырех отставок

Известно, что Алексей Орлов не любит принимать жесткие кадровые решения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Результат, который губернатор Евгений Куйвашев получил на выборах в Екатеринбурге, имеет неожиданное последствие. По данным URA.RU, отставки, которые активно обсуждались в окружении мэра Алексея Орлова до дня голосования, не состоятся.

Как сообщало агентство, на выборах 11 сентября Куйвашева в Екатеринбурге поддержали 56,85% избирателей (или 150 тысяч). Это больше, чем на выборах 2017 года (47,8%), и таким образом, мэрия и главы районов выполнили стоявшую перед ними задачу. В частности, улучшил результат пятилетней давности Верх-Исетский район (55,22% в 2022 году против 47,45% в 2017-м).

«Да, это меньше, чем в среднем по городу, но все равно хорошо. [Глава района Андрей] Морозов, скорее всего, останется. Весной 2021-го, только став мэром, Орлов хотел его заменить. И вернулся к этой теме ближе к концу этого лета, когда гремели скандалы с замусоренными пляжами (о них писало URA.RU — прим. ред.)», — поделился источник. Сам Морозов заявил корреспонденту, что впервые слышит о чем-то подобном («глупость»), и отметил, что карьерные перспективы глав районов не связаны с выборами, поскольку они отвечают прежде всего за хозяйство. Главой Верх-Исетского района Морозов работает с января 2019 года, то есть назначен он был предшественником Орлова Александром Высокинским.

Второй источник добавил, что вице-мэр по политике Сергей Плахотин имел вопросы и к профильному заместителю Морозова Светлане Белобородовой. А также к ее коллегам из других районов — Марине Леоновой (Чкаловский) и Елене Шипуновой (Октябрьский).

«В каждой районной администрации руководительницы аппарата выполняют системообразующую роль, особенно на выборах. Многие из них работают уже очень давно (еще со времен Тунгусова). И уволить такого человека очень сложно — своим контрактом он привязан к главе района. Но Плахотин был готов. На одном из совещаний сказал: кто дает [за губернатора] меньше 50% — автоматически на выход. Получается, Белобородова, Шипунова и Леонова тоже сохраняются», — поделился собеседник. В разговоре с URA.RU Плахотин, впрочем, не подтвердил, что такой разговор имел место.

В Чкаловском районе за Куйвашева проголосовали 57,04% избирателей (в 2017-м — 49,65%). В Октябрьском — 56,76% (47,23%).