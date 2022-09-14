The Hill: США должны начать готовиться к войне с Китаем

14 сентября 2022 в 23:31 Размер текста - 17 +

Американский флот не готов к началу войны в Тихом океане, заявляет Чарльз Уильямс Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем США больше не могут сражаться на два основных фронта, потому следует сместить центр внимания на Китай и подготовить американский морской флот к войне в Тихом океане. Такое мнение выразил контр-адмирал Военно-морского флота (ВМФ) США в отставке, бывший помощник министра ВМФ по энергетике Чарльз Уильямс в статье для издания The Hill. «Мы больше не можем сражаться на два основных фронта — в центре внимания должен быть Китай. Он дает понять о своей агрессии», — заявляет Чарльз Уильямс. В материале он приводит статистику, из которой следует, что у американского флота наблюдается сокращение боевых кораблей — их насчитывается 296, 39 из которых подлежат списанию, в то время как китайский флот расширяется до 420 единиц, имея на данный момент 355 кораблей. Также он отмечает, что боеготовность авиации США составляет 67%. Отставной контр-адмирал утверждает, что Америке необходим флот, «способный защитить ее интересы». По его словам, США следует установить новые приоритеты в случае отсутствия готовности «развернуть готовые силы, чтобы выиграть войну в Тихом океане». Автор материала приводит в пример Южную Корею, которая готова к нападению КНДР «в любой день». Конфликт вокруг Тайваня и Китая обострился с визитом на остров спикера палаты представителей США Ненси Пелоси. КНР считает Тайвань своей территорией, однако последний с этим не согласен. США поддерживают независимость Тайваня. Агентство Bloomberg сообщало, что Тайвань начал накапливать американское оружие для войны с Китаем. В Белом доме заявляют, что продолжать поставлять вооружение Тайваню, дополняет RT. В конце августа армия КНР приготовилась к бою из-за кораблей США, замеченных в Тайваньском проливе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США больше не могут сражаться на два основных фронта, потому следует сместить центр внимания на Китай и подготовить американский морской флот к войне в Тихом океане. Такое мнение выразил контр-адмирал Военно-морского флота (ВМФ) США в отставке, бывший помощник министра ВМФ по энергетике Чарльз Уильямс в статье для издания The Hill. «Мы больше не можем сражаться на два основных фронта — в центре внимания должен быть Китай. Он дает понять о своей агрессии», — заявляет Чарльз Уильямс. В материале он приводит статистику, из которой следует, что у американского флота наблюдается сокращение боевых кораблей — их насчитывается 296, 39 из которых подлежат списанию, в то время как китайский флот расширяется до 420 единиц, имея на данный момент 355 кораблей. Также он отмечает, что боеготовность авиации США составляет 67%. Отставной контр-адмирал утверждает, что Америке необходим флот, «способный защитить ее интересы». По его словам, США следует установить новые приоритеты в случае отсутствия готовности «развернуть готовые силы, чтобы выиграть войну в Тихом океане». Автор материала приводит в пример Южную Корею, которая готова к нападению КНДР «в любой день». Конфликт вокруг Тайваня и Китая обострился с визитом на остров спикера палаты представителей США Ненси Пелоси. КНР считает Тайвань своей территорией, однако последний с этим не согласен. США поддерживают независимость Тайваня. Агентство Bloomberg сообщало, что Тайвань начал накапливать американское оружие для войны с Китаем. В Белом доме заявляют, что продолжать поставлять вооружение Тайваню, дополняет RT. В конце августа армия КНР приготовилась к бою из-за кораблей США, замеченных в Тайваньском проливе.