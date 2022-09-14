В Челябинске жители элитного ЖК вышли с ломами против ограждений застройщика

Ограждения не давали владельцам авто выехать из двора Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Жители элитного ЖК «Лесопарковый» в Челябинске, построенном депутатом Госдумы Олегом Колесниковым, в ночь на 15 сентября ломами демонтировали ограждения застройщика, которыми накануне перекрыли двор. Как жильцы сообщили URA.RU, выехать из двора без демонтажа ограждений было невозможно.

«Весь день проезд был заблокирован. Сегодня мужчины договорились, взяли ломики и демонтировали все ограждения», — рассказали URA.RU жильцы дома.

В управляющей компании URA.RU сообщили, что у них состоится встреча с представителями МУП ПОВВ. Именно они занимаются земляными работами, прокладывают канализацию для нового дома. На встрече будут решать вопрос, как проложить канализацию, не нарушая покой местных жителей.

Конфликт между жильцами комплекса и застройщиком начался со строительства нового дома. Жители выступили против, так как, по их мнению, комплекс и без того плотно застроен. В ответ на свои жалобы они получили отписку, что строительство ведется в рамках закона.

За полгода стройки жители несколько раз оставались без света и воды, так как строители случайно перерубали силовые провода. А на днях жители пожаловались на ограждения, из-за которых они не могут выехать из двора.