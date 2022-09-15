Bloomberg: Путин играет на силе россиян и мягкости европейцев

По словам Bloomberg, Владимир Путин грамотно использует ментальность народа в своих целях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин играет на менталитете народов — силе россиян и мягкости европейцев, что позволяет ему проводить спецоперацию в свою пользу и не обращать внимания на санкции. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечают авторы материала, антироссийские санкции не приносят пользы. Даже ограничение визового режима для россиян и экономический бойкот России со стороны европейских стран не помогают. Причиной тому, по мнению авторов, является ментальность — моральная сила россиян и внутренняя мягкость европейцев.

«[Владимир] Путин явно рассчитывает на это различие, надеясь, что прекращение поставок энергоресурсов в Европу этой зимой заставит местных граждан переосмыслить поддержку Украины. Он [президент РФ] и его последователи считают, что люди на либеральном Западе декадентские [направленные на искусство] и мягкие. Россияне, по мнению Путина, могут вытерпеть боль. Европейцы не могут», — отмечает агентство.

Ранее агентство Bloomberg писало о том, что оборонная промышленность помогает РФ поддерживать экономику страны в условиях санкций и является секретным оружием президента Владимира Путина. Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что Западу не удалось вывести Россию из глобальной экономики.

США и западные страны ввели антироссийские санкции против РФ в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. По словам президента страны, ее целью является защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.