МИД РФ изменил подход к санкциям после слов Путина

Захарова: РФ будет отвечать на санкции Запада не зеркально

15 сентября 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

В МИД РФ заявили, что придумают меры для ответа Западу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности МИД РФ будет отвечать на западные санкции против России не зеркально. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве. «У меня вопрос: вы как бы считаете, что мы не можем ответить не зеркально? Можем, конечно, можем, будем, мы уже об этом говорили и предпринимали соответствующие шаги», — цитирует РИА «Новости» Захарову. Ранее в Кремле сказали, что Россия зеркально ответит на меры в отношении российских дипломатов и участников международных мероприятий. Президент РФ Владимир Путин ранее призвал не отвечать Западу на антироссийские санкции зеркальными мерами. По его словам, это противоречит интересам РФ. Западные страны ввели ограничения против России из-за спецоперации на Украине. Путин заявлял, что санкции направлены на «отмену РФ». Евросоюз, в частности, утвердил полную приостановку упрощенного визового режима с РФ, напоминает RT.

МИД РФ будет отвечать на западные санкции против России не зеркально. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве. «У меня вопрос: вы как бы считаете, что мы не можем ответить не зеркально? Можем, конечно, можем, будем, мы уже об этом говорили и предпринимали соответствующие шаги», — цитирует РИА «Новости» Захарову. Ранее в Кремле сказали, что Россия зеркально ответит на меры в отношении российских дипломатов и участников международных мероприятий. Президент РФ Владимир Путин ранее призвал не отвечать Западу на антироссийские санкции зеркальными мерами. По его словам, это противоречит интересам РФ. Западные страны ввели ограничения против России из-за спецоперации на Украине. Путин заявлял, что санкции направлены на «отмену РФ». Евросоюз, в частности, утвердил полную приостановку упрощенного визового режима с РФ, напоминает RT.