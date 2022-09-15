В Мариуполе начали раздавать квартиры в новом микрорайоне

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Новые дома и квартиры построила военностроительная компания МО РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В новом микрорайоне Мариуполя начали раздавать квартиры семьям, оставшимся без крыши над головой. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

По словам мэра Мариуполя Константина Иващенко, 9 сентября первые квартиры получили первые несколько семей, потерявшие свое жилье в ходе боевых действий. Новые дома и квартиры для жителей Мариуполя построила военностроительная компания МО РФ. Всего до конца этого года мэрия Мариуполя планирует заселить в новостройки около 1500 семей.

Мэр Мариуполя Константин Иващенко (в очках) и депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин в новом районе Мариуполя
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Спецназ из охраны мэра Мариуполя тоже решил заняться спортом на новой площадке
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Сегодня мэр Мариуполя находится под круглосуточной усиленной охраной
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Строится новый дом
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Всего до конца этого года мэрия Мариуполя планирует заселить в новостройки около 1500 семей
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Ранее источник в администрации Мариуполя завил, что Мариуполь и Ростов свяжут новой магистралью. А политолог Евгений Рябинин предрек Мариуполю светлое будущее под покровительством России.

Российские военные освободили Мариуполь в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является помощь населению ДНР и ЛНР.

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В новом микрорайоне Мариуполя начали раздавать квартиры семьям, оставшимся без крыши над головой. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. По словам мэра Мариуполя Константина Иващенко, 9 сентября первые квартиры получили первые несколько семей, потерявшие свое жилье в ходе боевых действий. Новые дома и квартиры для жителей Мариуполя построила военностроительная компания МО РФ. Всего до конца этого года мэрия Мариуполя планирует заселить в новостройки около 1500 семей. Ранее источник в администрации Мариуполя завил, что Мариуполь и Ростов свяжут новой магистралью. А политолог Евгений Рябинин предрек Мариуполю светлое будущее под покровительством России. Российские военные освободили Мариуполь в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является помощь населению ДНР и ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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