В Мариуполе начали раздавать квартиры в новом микрорайоне

Новые дома и квартиры построила военностроительная компания МО РФ Фото: Сергей Венявский

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В новом микрорайоне Мариуполя начали раздавать квартиры семьям, оставшимся без крыши над головой. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

По словам мэра Мариуполя Константина Иващенко, 9 сентября первые квартиры получили первые несколько семей, потерявшие свое жилье в ходе боевых действий. Новые дома и квартиры для жителей Мариуполя построила военностроительная компания МО РФ. Всего до конца этого года мэрия Мариуполя планирует заселить в новостройки около 1500 семей.

Мэр Мариуполя Константин Иващенко (в очках) и депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин в новом районе Мариуполя Фото: Сергей Венявский URA.RU

Спецназ из охраны мэра Мариуполя тоже решил заняться спортом на новой площадке Фото: Сергей Венявский URA.RU

Сегодня мэр Мариуполя находится под круглосуточной усиленной охраной Фото: Сергей Венявский URA.RU

Строится новый дом Фото: Сергей Венявский URA.RU

Всего до конца этого года мэрия Мариуполя планирует заселить в новостройки около 1500 семей Фото: Сергей Венявский URA.RU

Ранее источник в администрации Мариуполя завил, что Мариуполь и Ростов свяжут новой магистралью. А политолог Евгений Рябинин предрек Мариуполю светлое будущее под покровительством России.

Российские военные освободили Мариуполь в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является помощь населению ДНР и ЛНР.