В Мариуполе начали раздавать квартиры в новом микрорайоне

В новом микрорайоне Мариуполя начали раздавать квартиры семьям, оставшимся без крыши над головой. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
По словам мэра Мариуполя Константина Иващенко, 9 сентября первые квартиры получили первые несколько семей, потерявшие свое жилье в ходе боевых действий. Новые дома и квартиры для жителей Мариуполя построила военностроительная компания МО РФ. Всего до конца этого года мэрия Мариуполя планирует заселить в новостройки около 1500 семей.
Мэр Мариуполя Константин Иващенко (в очках) и депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин в новом районе Мариуполя
Фото: Сергей Венявский URA.RU
Спецназ из охраны мэра Мариуполя тоже решил заняться спортом на новой площадке
Фото: Сергей Венявский URA.RU
Сегодня мэр Мариуполя находится под круглосуточной усиленной охраной
Фото: Сергей Венявский URA.RU
Строится новый дом
Фото: Сергей Венявский URA.RU
Всего до конца этого года мэрия Мариуполя планирует заселить в новостройки около 1500 семей
Российские военные освободили Мариуполь в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является помощь населению ДНР и ЛНР.
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В новом микрорайоне Мариуполя начали раздавать квартиры семьям, оставшимся без крыши над головой. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. По словам мэра Мариуполя Константина Иващенко, 9 сентября первые квартиры получили первые несколько семей, потерявшие свое жилье в ходе боевых действий. Новые дома и квартиры для жителей Мариуполя построила военностроительная компания МО РФ. Всего до конца этого года мэрия Мариуполя планирует заселить в новостройки около 1500 семей. Ранее источник в администрации Мариуполя завил, что Мариуполь и Ростов свяжут новой магистралью. А политолог Евгений Рябинин предрек Мариуполю светлое будущее под покровительством России. Российские военные освободили Мариуполь в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является помощь населению ДНР и ЛНР.