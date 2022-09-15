Байден встретится в Белом доме с женой экс-баскетболистки УГМК Грайнер

15 сентября 2022 в 23:37 Размер текста - 17 +

Джо Байден наконец пообещал лично встретиться с родственниками американцев, осужденных в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент США Джо Байден планирует встретиться в пятницу с членами семьи баскетболистки WNBA Бриттни Грайнер, которую осудили в РФ на девять лет за контрабанду наркотиков. Об этом сообщили представители администрации Байдена. «Эта будет первая личная встреча между Байденом и семьями американцев, задержанных в РФ. Они проходят на фоне постоянных, но пока безуспешных усилий администрации добиться освобождения соотечественников», — цитирует Associated Press представителей администрации Байдена. Президент США встретится не только с семьей Грайнер, но и с родственниками Пола Уилана, руководителя службы корпоративной безопасности Мичигана, приговоренного в России к тюремному заключению за шпионаж. В августе американскую экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей за контрабанду и хранение наркотиков. Баскетболистку задержали в аэропорту Шереметьево — в ее багаже обнаружили капсулы с запрещенным в РФ гашишным маслом. Защита Грайнер уже оспорила приговор. Ранее вызволять спортсменку планировал экс-баскетболист Деннис Родман.

Президент США Джо Байден планирует встретиться в пятницу с членами семьи баскетболистки WNBA Бриттни Грайнер, которую осудили в РФ на девять лет за контрабанду наркотиков. Об этом сообщили представители администрации Байдена. «Эта будет первая личная встреча между Байденом и семьями американцев, задержанных в РФ. Они проходят на фоне постоянных, но пока безуспешных усилий администрации добиться освобождения соотечественников», — цитирует Associated Press представителей администрации Байдена. Президент США встретится не только с семьей Грайнер, но и с родственниками Пола Уилана, руководителя службы корпоративной безопасности Мичигана, приговоренного в России к тюремному заключению за шпионаж. В августе американскую экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей за контрабанду и хранение наркотиков. Баскетболистку задержали в аэропорту Шереметьево — в ее багаже обнаружили капсулы с запрещенным в РФ гашишным маслом. Защита Грайнер уже оспорила приговор. Ранее вызволять спортсменку планировал экс-баскетболист Деннис Родман.