Генсек НАТО признал нехватку оружия из-за Украины

Запасы вооружения в страх альянса снизились из-за постоянных поставок Украине. Об этом рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенса Столтенберг.
«То, чем нам сейчас нужно заняться — это то, что поддержка, которую мы оказывали Украине, бралась из наших нынешних запасов. То есть они сейчас снижаются, что означает, что нам нужно восстановить запасы», — признал Столтенберг в эфире телеканала CNN. Он констатировал, что теперь альянс должен работать с оборонной промышленностью для ускорения производства снаряжения и оружия.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
Запасы вооружения в страх альянса снизились из-за постоянных поставок Украине. Об этом рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенса Столтенберг. «То, чем нам сейчас нужно заняться — это то, что поддержка, которую мы оказывали Украине, бралась из наших нынешних запасов. То есть они сейчас снижаются, что означает, что нам нужно восстановить запасы», — признал Столтенберг в эфире телеканала CNN. Он констатировал, что теперь альянс должен работать с оборонной промышленностью для ускорения производства снаряжения и оружия. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель жаловался на то, что Запасы оружия в странах Евросоюза исчерпываются после отправки военной помощи на Украину. Кроме того, представители Пентагона также говорили о том, что беспокоются, что возникнет нехватка американских запасов оружия, из которых осуществлялись поставки военной помощи Украины.