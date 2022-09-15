15 сентября 2022

Генсек НАТО признал нехватку оружия из-за Украины

Столтенберг обеспокоен проблемой постоянных поставок оружия на Украину
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НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
Генсек НАТО обеспокоен проблемой постоянных поставок оружия на Украину Фото:
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Запасы вооружения в страх альянса снизились из-за постоянных поставок Украине. Об этом рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенса Столтенберг.

«То, чем нам сейчас нужно заняться — это то, что поддержка, которую мы оказывали Украине, бралась из наших нынешних запасов. То есть они сейчас снижаются, что означает, что нам нужно восстановить запасы», — признал Столтенберг в эфире телеканала CNN. Он констатировал, что теперь альянс должен работать с оборонной промышленностью для ускорения производства снаряжения и оружия.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель жаловался на то, что Запасы оружия в странах Евросоюза исчерпываются после отправки военной помощи на Украину. Кроме того, представители Пентагона также говорили о том, что беспокоются, что возникнет нехватка американских запасов оружия, из которых осуществлялись поставки военной помощи Украины.

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Запасы вооружения в страх альянса снизились из-за постоянных поставок Украине. Об этом рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенса Столтенберг. «То, чем нам сейчас нужно заняться — это то, что поддержка, которую мы оказывали Украине, бралась из наших нынешних запасов. То есть они сейчас снижаются, что означает, что нам нужно восстановить запасы», — признал Столтенберг в эфире телеканала CNN. Он констатировал, что теперь альянс должен работать с оборонной промышленностью для ускорения производства снаряжения и оружия. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель жаловался на то, что Запасы оружия в странах Евросоюза исчерпываются после отправки военной помощи на Украину. Кроме того, представители Пентагона также говорили о том, что беспокоются, что возникнет нехватка американских запасов оружия, из которых осуществлялись поставки военной помощи Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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