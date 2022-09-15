Генсек НАТО признал нехватку оружия из-за Украины

Столтенберг обеспокоен проблемой постоянных поставок оружия на Украину

16 сентября 2022 в 00:02 Размер текста - 17 +

Генсек НАТО обеспокоен проблемой постоянных поставок оружия на Украину Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запасы вооружения в страх альянса снизились из-за постоянных поставок Украине. Об этом рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенса Столтенберг. «То, чем нам сейчас нужно заняться — это то, что поддержка, которую мы оказывали Украине, бралась из наших нынешних запасов. То есть они сейчас снижаются, что означает, что нам нужно восстановить запасы», — признал Столтенберг в эфире телеканала CNN. Он констатировал, что теперь альянс должен работать с оборонной промышленностью для ускорения производства снаряжения и оружия. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель жаловался на то, что Запасы оружия в странах Евросоюза исчерпываются после отправки военной помощи на Украину. Кроме того, представители Пентагона также говорили о том, что беспокоются, что возникнет нехватка американских запасов оружия, из которых осуществлялись поставки военной помощи Украины.

Запасы вооружения в страх альянса снизились из-за постоянных поставок Украине. Об этом рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенса Столтенберг. «То, чем нам сейчас нужно заняться — это то, что поддержка, которую мы оказывали Украине, бралась из наших нынешних запасов. То есть они сейчас снижаются, что означает, что нам нужно восстановить запасы», — признал Столтенберг в эфире телеканала CNN. Он констатировал, что теперь альянс должен работать с оборонной промышленностью для ускорения производства снаряжения и оружия. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель жаловался на то, что Запасы оружия в странах Евросоюза исчерпываются после отправки военной помощи на Украину. Кроме того, представители Пентагона также говорили о том, что беспокоются, что возникнет нехватка американских запасов оружия, из которых осуществлялись поставки военной помощи Украины.