WSJ: в США испугались дефицита оружия из-за помощи Украине

В Минобороны США насторожились из-за истощения американских запасов оружия, из которых осуществлялись поставки военной помощи Украины. Об этом заявили представители Пентагона, сообщает газета The Wall Street Journal. «США за последние полгода поставили Украине 16 американских ракетных установок, известных как HIMARS, тысячи единиц оружия, беспилотников, ракет и другого оборудования. По словам представителей Пентагона, большая часть поставок, включая боеприпасы, поступила непосредственно из запасов США, что истощает оружейное хранилище, предназначенное для непредвиденных угроз», — говорится в материале газеты. Американские чиновники опасаются, что нехватка оружия и боеприпасов поставит под угрозу боеготовность армии США. Отмечается, что Пентагон медлит с пополнением своего арсенала, оставляя его наполненность на «неудобно низком» уровне. Ранее газета Financial Times сообщала, что европейские запасы оружия начинают заканчиваться. Представитель министра обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что ФРГ не сможет больше поставлять вооружение Киеву. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия испытывает абсолютный дефицит оружия. Журнал The National Interest отмечал, что Европа перестанет поддерживать Украину, если это США сократят объемы военной помощи. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На протяжении этого времени страны Запада активно оказывают военную помощь Киеву.

